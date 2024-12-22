“شوفوا سوسو ام المشاكل” تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات والعرب سات بجودة عالية وصوت نقي.. استقبلها الآن

تردد قناة كراميش، قناة كراميش من قنوات الأطفال التي حققت نجاحاً كبيراً ونالت إعجاب عدد كبير من المشاهدين في فترة قصيرة وتمكنت القناة أن تصبح من أفضل قنوات الأطفال التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص في مختلف أنحاء الوطن العربي، وفي الآونة الأخيرة تزايد البحث عن معرفة تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم تردد القناة.

تردد قناة كراميش على نايل سات الصناعي

يمكن استقبال قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال إدخال البيانات الآتية وهي:

تردد القناة: 11315.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصويب الخطأ: 6/5.

جودة القناة: HD.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات

كذلك يمكن تنزيل القناة على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال اتباع التعليمات الآتية:

التردد هو: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصويب الخطأ: 6/5.

مميزات قناة كراميش

قناة كراميش تتمتع بالعديد من المزايا أهمها التالي:

تقدم القناة مجموعة كبيرة من الأغاني والأناشيد المسلية.

تعمل على مدار 24 ساعة دون انقطاع.

تقدم محتوى هادف وترفيهي يتناسب مع كافة الأعمار.

تعمل على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

القناة مجانية تماماً.

خطوات استقبال القناة على جهاز الرسيفر

يرغب الكثير من الأشخاص وخاصة الذين لديهم أطفال صغار في معرفة كيفية تنزيل قناة كراميش على جهاز الرسيفر حيث يمكن استقبال القناة بكل سهولة من خلال اتباع ما يلى: