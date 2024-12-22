جميع المباريات.. تردد القنوات الناقلة لبطولة خليجي 26 على نايل سات.. أجواء نارية في انتظارك

تردد القنوات الناقلة لبطولة خليجي 26 استمتع بمباريات البطولة الخليجية الأبرز بجودة عالية وبدون تشويش، تعد بطولة كأس الخليج العربي خليجي 26 واحدة من أبرز البطولات الكروية التي ينتظرها عشاق كرة القدم في الوطن العربي، حيث تتنافس أقوى المنتخبات الخليجية على اللقب في أجواء مليئة بالحماس والإثارة وفي هذا المقال، سنستعرض لكم تردد القنوات الناقلة للبطولة لضمان متابعة المباريات بجودة عالية وبدون انقطاع.

أهم القنوات الناقلة لبطولة خليجي 26

من المتوقع أن تقوم عدة قنوات رياضية بنقل مباريات بطولة خليجي 26، ومن أبرز هذه القنوات:

قناة أبوظبي الرياضية تتميز بتغطية استثنائية وتحليل فني دقيق.

قناة الكأس القطرية معروفة بتقنياتها المتقدمة واستوديوهاتها المميزة.

قناة السعودية الرياضية (SSC) تقدم البث بجودة HD وبتعليق مميز.

تردد القنوات الناقلة لخليجي 26 على النايل سات والعرب سات

تردد قناة أبوظبي الرياضية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 30000

تردد قناة الكأس الرياضية:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12245

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

تردد قناة SSC السعودية:

القمر الصناعي: بدر سا

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

كيفية ضبط الترددات بسهولة؟