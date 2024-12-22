“السيارات هتطير” أقوى شفرات جاتا سان اندرياس GTA San Andreas cheats لتحقيق الفوز السريع احصل عليها الآن وتخطى الجميع بسهولة

تساعدك شفرات جاتا سان اندرياس في الحصول على كافة لا نهائية وأموال بالإضافة إلى تسخير كل العناصر حولك لمساعدتك فقط، فيمكن استخدام الشفرات لزيادة سرعة الاشياء من حولك أو ابطائها أو الحصول على سيارات قوية وأسلحة فتاكة وغيرهم الكثير مما يساعدك في الفوز والهروب من الشرطة ومهاجمة جميع الأعداء، وإذا كنت ترغب في استخدام شفرات جاتا سان اندرس فإليك في هذا المقال أقوى الشفرات التي يمكنك استخدامها في اللعبة.

أقوى شفرات جاتا سان اندرياس

تتضمن القائمة التالية مجموعة من أقوى شفرات جاتا 5 تمكنك من الحصول على العديد من العناصر والقدرات القوية:

استخدم كود HESOYAM لإصلاح السيارة تمامًا والحصول على صحة ودرع ومال

يمكنك إدخال شفرة BAGUVIX وذلك للتمتع بمقدار صحة لا نهائية.

باستخدام كود CVWKXAM سوف تتتمتع بكمية لا نهائية من الأكسجين.

كود LXGIWYL يمنحك حزمة أسلحة رقم 1

او استخدم الكود PROFESSIONALSKIT للحصول على حزمة أسلحة رقم 2

يمنحك كود UZUMYMW حزمة أسلحة رقم 3.

استخدم الشفرة STICKLIKEGLUE لإتقان مهارة القيادة والتحكم بالسيارات والمركبات بشكل جيد.

شفرة ANOSEONGLASS تساعد على زيادة النشاط وتفعيل وضع الأدرينالين.

شفرات جاتا سان اندرياس سيارات

إذا كنت ترغب في الحصول على سيارات فارهة ذات إمكانيات ممتازة يمكنك استخدامها في لعبة جاتا يمكنك استخدام الشفرات التالية: