تردد قناة اليرموك الجديد 2025 على النايل سات ( متابعة مسلسل المؤسس عثمان )

تُعتبر قناة اليرموك من أبرز القنوات الفضائية التي استطاعت جذب المشاهدين من مختلف أنحاء الوطن العربي، وذلك بفضل محتواها المميز والمتنوع الذي يلبي اهتمامات الأسرة العربية، إذا كنت تبحث عن تردد قناة اليرموك الجديد لعام 2025 فأنت في المكان الصحيح، سنقدم لك في هذا المقال جميع المعلومات التي تحتاجها لضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك.

تردد قناة اليرموك الجديد 2025 على النايل سات

للاستمتاع بمشاهدة قناة اليرموك بأعلى جودة يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي :-

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11678.

الاستقطاب : عمودي (V).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

كيفية ضبط تردد قناة اليرموك

لتتمكن من متابعة قناة اليرموك على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية :-

افتح قائمة الإعدادات على جهاز الرسيفر الخاص بك.

اختر ( إضافة تردد جديد ).

أدخل بيانات التردد المذكورة أعلاه ( التردد – الاستقطاب – معدل الترميز ).

قم بالبحث عن القنوات.

بعد انتهاء البحث، ستجد قناة اليرموك ضمن قائمة القنوات الجديدة.

أبرز برامج ومسلسلات قناة اليرموك

تُقدم قناة اليرموك مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات التي تناسب جميع أفراد الأسرة، ومن أبرزها :-

المسلسلات التاريخية : مثل مسلسل ( قيامة أرطغرل – المؤسس عثمان ).

البرامج الدينية : التي تهدف إلى تعزيز القيم الإسلامية.

البرامج الحوارية : التي تناقش القضايا الاجتماعية والسياسية.

انطلقت قناة اليرموك في عام 2012 من الأردن، وحققت شهرة واسعة بفضل برامجها المتنوعة التي تجمع بين ( الأخبار – البرامج الاجتماعية – الدينية )، بالإضافة إلى عرض المسلسلات التاريخية التي نالت إعجاب الجماهير، مثل مسلسل “قيامة أرطغرل” و”المؤسس عثمان”.