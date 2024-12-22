“بداية الفتح” مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 38 مترجمة بالعربية تشتعل بأحداث ملحمية جديدة بعد فتح مصر

ينتظر الجميع موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 38 بعد نزول الاعلانات الثلاثة لهذه الحلقة الشيقة التي سوف تشتعل بالاحداث التاريخية القوية في مسيرة صلاح الدين الايوبي لتوحيد الدولة الإسلامية ومواجهة الصليبيين الذين يحاولون بكافة جهودهم لمنع التوحيد وتشتيت الدول، لكن يتجهز صلاح الدين بكل قوته لمواجهتهم وذلك بعد تعيينه وزير في مصر عقب دخولها، تعرف معنا في هذا المقال على أهم الأحداث في الحلقة 38 من مسلسل صلاح الدين الايوبي وموعد العرض.

موعد عرض الحلقة 38 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي

تنتظر الجماهير المحبة للدراما التاريخية والذين يريدون التعرف على تاريخ وجهود البطل التاريخي صلاح الدين الايوبي موعد الحلقة الجديدة من المسلسل حيث يتم عرضه بمعدل حلقة واحدة كل أسبوع في المواعيد التالية:

يوم الاثنين من كل أسبوع على قناة TRT التركية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت تركيا.

يمكن مشاهدة مسلسل صلاح الدين على القناة العربية الفجر الجزائرية يوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 38

تشتعل الأحداث التاريخية في مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 38 بعد فتح مصر وتعيين صلاح الدين الايوبي وزيرا لها، بينما يُطلب منه العودة إلى دمشق ليقرر عدم العودة بدون رأس شاتيون ليكون عبرة لغيرة، وفي أحد المشاهد يتحدث صلاح الدين عن مدى رغبته في فتح القدس واسترداد الأقصى وتوحيد جميع الدول تخت راية الإسلام.

كما تدور العديد من المواجهات القوية بين جيش صلاح الدين والصليبيين ويصمم جميع أفراد الجيش على الانتقام من الصليبيين الذين يعرفون أن نهايتهم قد اقتربت ويحاولون بكل المكائد أن يشتتوا شمل الدولة ويقضوا على صلاح الدين الأيوبي مع أحداث أخرى قوية يمكن مشاهدتها خلال الحلقة.