بوابة الوظائف الحكومية.. مسابقة وظائف البريد المصري المؤهلات والشروط المطلوبة؟

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري عن تفاصيل جديدة تخص وظائف البريد المصري، والتي توفر فرص عمل مميزة للشباب من مختلف التخصصات والمؤهلات الدراسية وفيما يلي أهم التفاصيل حول المؤهلات المطلوبة في وظائف البريد المصري، وموعد الاختبارات، وكيفية الاستعلام عن نتائج مسابقة البريد المصري.

ما المؤهلات المطلوبة في وظائف البريد المصري 2025؟

وافق مجلس الوزراء المصري على زيادة عدد الوظائف المتاحة في وظائف البريد المصري ليصل إلى 2700 وظيفة بدلا من 900 فقط، وتشمل الوظائف المتاحة التخصصات التالية:

وظائف هندسية.

وظائف للمحامين.

وظائف أخصائيين.

متى تجرى اختبارات مسابقة البريد المصري 2025؟

حدد الجهاز المركزي موعد اختبارات مسابقة البريد المصري، حيث ستعقد الاختبارات الإلكترونية في مركز تقييم القدرات والمسابقات بداية من 28 ديسمبر 2024 وحتى 9 يناير 2025 وهذه الاختبارات تخص المتقدمين لوظائف الهندسة والمحاماة، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد اختبارات وظائف الأخصائيين.

كيف يمكن الاستعلام عن نتائج مسابقة البريد المصري 2024-2025؟

يوفر الجهاز المركزي طريقة سهلة للاستعلام عن نتائج مسابقة البريد المصري عبر الخطوات التالية:

زيارة بوابة الوظائف الحكومية. النقر على أيقونة “الاستعلام”. إدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام. تسجيل رقم التقديم الخاص بالوظائف. الضغط على زر “استعلام”.

ما المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف البريد المصري؟

لإتمام عملية التقديم في وظائف البريد المصري، يجب تقديم المستندات التالية:

شهادة الميلاد.

سجل الحالة الجنائية.

4 صور شخصية.

نسخة من البطاقة الشخصية.

صورة من المؤهل الدراسي.

ما الشروط اللازمة للتقديم في مسابقة البريد المصري 2025؟

وضع الجهاز المركزي عدد من الشروط لضمان اختيار الأكفأ لوظائف البريد المصري ومنها: