“انتهز الفرصة” التقديم في مسابقة البريد المصري 2024-2025 المؤهلات والشروط المطلوبة 

تعتبر مسابقة البريد المصري واحدة من الفرص الوظيفية المهمة التي ينتظرها العديد من الشباب في مصر، خاصة بعد إعلان زيادة عدد الوظائف المتاحة من 900 إلى 2700 وظيفة وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء المصري على الاقتراح المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تهدف هذه المسابقة إلى توفير فرص عمل متنوعة تلبي احتياجات البريد المصري في مختلف التخصصات وفي هذا السياق، نستعرض في هذا المقال المؤهلات المطلوبة للقبول في المسابقة بالإضافة إلى أبرز الشروط التي تم الإعلان عنها.

المؤهلات المطلوبة للتقديم على مسابقة البريد المصري

تتضمن مسابقة البريد المصري 2024-2025 مجموعة من الوظائف التي تتطلب مؤهلات متنوعة بحسب التخصصات المطلوبة أبرز التخصصات والمؤهلات التي تم تحديدها تشمل:

الوظائف الهندسية يتطلب شغل هذه الوظائف الحصول على شهادة البكالوريوس في تخصصات هندسية معتمدة مثل الهندسة المدنية والكهربائية أو الميكانيكية.

وظائف المحاماة يجب على المتقدمين لهذه الوظائف أن يكونوا حائزين على درجة البكالوريوس في القانون بالإضافة إلى اجتياز اختبار القيد في نقابة المحامين المصرية.

وظائف الأخصائيين تتطلب هذه الوظائف درجة البكالوريوس في تخصصات مثل الاقتصاد والمحاسبة أو نظم المعلومات.

ما هي شروط التسجيل في مسابقة البريد المصري؟

حتي يتم قبول المتقدمين في مسابقة البريد المصري حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مجموعة من المتطلبات الأساسية التي يجب على المتقدمين تلبيتها، وهي: