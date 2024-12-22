“hijjfoundation”.. طريقة التقديم في خدمة الحجاج 2025 لمشرفي الجهات الإدارية

أعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج عن آلية التقديم في خدمة الحجاج 2025 لمشرفي الجهات الإدارية، مشيرة إلى التزام مديريات التضامن الاجتماعي والإدارات التابعة بترشيح العاملين المؤهلين للإشراف وفق شروط وضوابط محددة وفيما يلي نوضح خطوات التقديم في خدمة الحجاج 2025 والشروط بالتفصيل.

ما خطوات التقديم في خدمة الحجاج 2025؟

لتسهيل عملية التقديم في خدمة الحجاج 2025، حددت المؤسسة خطوات واضحة تشمل:

تقديم الترشيحات عبر مديريات التضامن الاجتماعي. التأكد من توافق الشروط على المتقدمين. إجراء قرعة يدوية علنية في مقر مديرية التضامن الاجتماعي. حضور المرشح شخصيًا أو تقديم تفويض كتابي لأحد الزملاء. تجرى اختبارات تحريرية وشفهية للمرشحين بالتعاون مع مشرفي الجمعيات الأهلية لاختيار الأنسب للإشراف على الحجاج.

كيف تجرى القرعة اليدوية؟

أوضحت المؤسسة أن القرعة في خدمة الحجاج 2025 تتم بشكل علني بحضور جميع المرشحين أو من ينوب عنهم ويشترط:

تمثيل متنوع للإدارات الاجتماعية وديوان المديرية.

إعداد محضر رسمي بأسماء المقبولين وتوقيع اللجنة المشرفة.

أين يتم التقديم في خدمة الحجاج 2025؟

يتم التقديم في خدمة الحجاج 2025 عبر الموقع الرسمي للمؤسسة القومية لتيسير الحج وتشمل عملية التقديم:

إدخال بيانات المرشحين.

مراجعة الشروط المطلوبة.

إرسال البيانات إلى المؤسسة لاعتمادها.

ما الشروط المطلوبة للتقديم في خدمة الحجاج 2025 ؟

حددت المؤسسة القومية لتيسير الحج الشروط التالية للمرشحين في خدمة الحجاج 2025:

أن يكون المتقدم من العاملين في الجهة الإدارية.

استيفاء الشروط التي تؤهله للإشراف.

اجتياز الاختبارات التحريرية والشفهية.

الالتزام بالضوابط المحددة من قبل المؤسسة.

ما دور مديريات التضامن في عملية التقديم في خدمة الحجاج 2025؟

تلعب مديريات التضامن دور حيوي في تنظيم عملية التقديم في خدمة الحجاج 2025، حيث تتولى: