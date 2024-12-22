تخفيضات وخصومات من نار… تعرف على اقوى عروض كارفور 2025 على جميع المنتجات

مع أقتراب بداية رأس السنة الميلادية 2025 تستعد متاجر كارفور للاحتفال بعيد ميلادها، بتقديم مجموعة كبيرة من عروض كارفور 2025المميزة، التي تشمل خصومات ضخمة وعروض كبيرة على الأجهزة الكهربائية، الأدوات المنزلية، المواد الغذائية، والمستلزمات اليومية، لتلبية احتياجات العملاء بأسعار تنافسية، وينتظر الكثير من عملاء كارفور هذه المناسبة للاستفادة بالخصومات التى قد تصل إلى50% على كثير من المنتجات.

عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

تقدم متاجر كارفور عروض على الأجهزة الكهربائية والمنزلية بخصومات رائعة ومنها:

عرض على شاشة جاك 32 بوصة بسعر 4299 جنيها مصري بدلا من 7999 جنيها مصري.

عرض على شاشة LG مقاس 55 بوصة بسعر 17999 جنيها مصري بدلا من 27999 جنيها مصري.

عرض على غسالة ملابس هاير بسعر سعة 8 كيلو 15999 جنيها مصري بدلا من 23910 جنيها مصري.

عرض على غسالة ملابس زانوسى بحجم 8 كيلو بسعر 17799 جنيها مصري بدلا من 20550 جنيها مصري.

عرض على غسالة تورنيدو بحجم 7 كجم بسعر 45،000 جنيها مصري.

عرض على محضر طعام كينوود (قوة 750 وات) بسعر 3299 جنيهامصري.

عرض على مكنسة توشيبا بقدرة 1800 واط بسعر 4390 جنيها مصري.

عرض على غسالة أطباق ميديا بسعة 13 فردا بسعر 16999 جنيها مصري.

عرض على مبرد مياه كولدير بسعر 7899 جنيها مصري.

عروض كارفور على المواد الغذائية.