تـــابع لعبة العراق واليمن كأس الخليج عبر تردد قناة الرابعة العراقية iraq vs yemen.. مباراة العراق اليــوم

مناشدة عاجلة على مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى أهم المعلومات عن لعبة العراق واليمن، وذلك في إطار مباريات كأس الخليج 26، “خليجي 26″، حيث يستعد شباب الفريقين للوصول إلى اللقب، وذلك وسط حفاوة من الجماهير محبي الساحرة المستديرة خاصة الكرة العربية، بدأت التساؤلات من جماهير اسود الرافدين لمعرفة موعد المباراة والقنوات الناقلة، كما أشادت جماهير السعيد بدعمهم للفريق، ويستعد الفريق الآن للمقابلة المنتظرة، من خلال هذا المقال نقدم لكم أهم تفاصيل لعبة اليوم.

لعبة العراق واليمن كأس الخليج 26

من المنتظر أن يلقي اليوم أسود الرافدين مع فريق السعيد في مباراة ودية ضمن مباريات كأس الخليج 26، حيث يستعد الان الفريقين للفوز باللقب، حيث استضافت دولة الكويت هذا الحدث الرياضي، والذي يضم 8 منتخبات جميعهم أعضاء في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، من المقرر أن تستمر مباريات الكأس حتى 3 يناير 2025، حيث تم تصنيف المنتخبات إلى مجموعتين يتم تأهيل الفائز لنصف النهائي ومن ثم النهائي، من خلال الفقرة التالية يمكنكم الاطلاع على موعد مباراة اليمن والعراق، وأهم القنوات الناقلة.

موعد لعبة العراق واليمن

انا عن موعد مباراة اليمن والعراق، فمن المقرر أن يلتقي الفريقين اليوم الأحد 22/12/2024 على ملعب جابر المبارك الدولى، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة والثلث بتوقيت القاهرة، والخامسة والثلث بتوقيت المملكة، يتم اذاعة المباراة على العديد من القنوات الرياضية منها قناة SSC NEWS HD، كما أعلنت قناة الكويت الرياضية Kuwait Sports عن تبنيها عرض المباراة

كما تعرض المباراة أيضا على قناة الشارقة الرياضية، وقناة العراق، يمكنكم مشاهدة المباراة على القنوات المذكورة، او مشاهدتها بث مباشر على القنوات الرياضية على اليوتيوب، كما يمكنكم أيضاً مشاهدة الاستوديو التحليلي عبر انتهاء المباراة، والذي يتألف من كبار المحللين والشخصيات الرياضية.

مباراة العراق واليمن الشوط الثاني

قناة العراقية الرابعة هي إحدى القنوات التابعة للتلفزيون العراقي خيث جاء التردد الخاص بها 12437 علي نايل سات تقوم ببث لعبة العراق واليمن حيث جاء تشكيل العراق كالتال، حيث ان النتيجة 0:0: