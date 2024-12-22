“onlineaccount.bok-sd”.. رابط وخطوات فتح حساب بنك الخرطوم عبر تطبيق بنكك الإلكتروني

في إطار تسهيل الخدمات المصرفية، يقدم بنك الخرطوم تطبيقه المميز “بنكك”، الذي يتيح للعملاء إمكانية فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025 بسرعة وسهولة دون الحاجة لزيارة الفروع ويمكك هذا التطبيق من إدارة أموالك والقيام بمعاملاتك المصرفية عبر هاتفك المحمول، مع مجموعة من الميزات التي تلبي احتياجاتك اليومية.

ما الخطوات اللازمة لفتح حساب بنك الخرطوم عبر تطبيق بنكك الإلكتروني؟

للبدء بفتح حساب بنك الخرطوم عبر تطبيق بنكك الإلكتروني، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بتنزيل تطبيق بنكك من متجر التطبيقات (Google Play أو App Store).

يمكنك أيضا زيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم لتحميل التطبيق.

افتح التطبيق واضغط على “تسجيل جديد”.

اختر “حساب” ثم “فتح حساب جديد”.

حدد اللغة التي تفضلها (العربية أو الإنجليزية).

املأ جميع المعلومات المطلوبة مثل الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، والمستندات الشخصية.

قم بتحميل صورة من جواز السفر أو بطاقة الهوية سارية المفعول.

أدخل رمز التحقق لضمان صحة بياناتك.

أدخل رمز التحقق لضمان صحة بياناتك. بمجرد إتمام الخطوات السابقة، ستصلك رسالة تحتوي على رقم حسابك الجديد مباشرة.

ما المستندات المطلوبة لـ فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025؟

لتتمكن من فتح حساب بنك الخرطوم، يجب توفير المستندات التالية:

بطاقة هوية أو جواز سفر ساري المفعول.

بريد إلكتروني شخصي صالح.

إيداع أولي بمبلغ 10,000 جنيه سوداني (تخصم منه الرسوم والدمغات).

أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا على الأقل.

التأكد من عدم امتلاك العميل حسابًا آخر في بنك الخرطوم.

ما مميزات فتح حساب عبر تطبيق بنكك؟

يوفر تطبيق بنكك العديد من الخدمات التي تسهل حياتك المالية، ومنها:

استعراض الرصيد ومعرفة سجل المعاملات السابقة.

إدارة الأموال بكل سهولة من هاتفك المحمول.

تحويل الأموال بين حسابات داخل بنك الخرطوم.

إرسال الأموال من موبايل إلى آخر إلكترونيًا.

تسديد فواتير الهاتف المحمول.

دفع الرسوم المدرسية والجامعية.

الدفع الإلكتروني لأورنيك 15.

كيف تسحب أو تودع الأموال من حسابك؟

يوفر بنك الخرطوم العديد من الخيارات لإيداع وسحب الأموال: