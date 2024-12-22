" رسميًا الآن ".. خطوات التسجيل في منصة حمايتي بلس 2025 للاستفادة من الدعم الاجتماعي بالعراق.. سجل وانت مكانك

تعد منصة حمايتي بلس واحدة من المبادرات الرقمية الحديثة التي أطلقتها الحكومة العراقية بهدف تقديم الدعم الاجتماعي والخدمات الإلكترونية للمواطنين بطريقة سلسة وآمنة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود التحول الرقمي لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز التفاعل المباشر بين المواطنين والجهات الرسمية، ولمعرفة كيفية التسجيل تابعونا في السطور القادمة.

ما هي منصة حمايتي بلس؟

تعتبر منصة حمايتي بلس حلاً إلكترونيًا متكاملًا يهدف إلى توفير خدمات متنوعة لمستفيدي الرعاية الاجتماعية في العراق، وهي مصممة لتسهيل إجراءات التسجيل وكذلك تحديث البيانات وتقديم الطلبات مع إمكانية الإبلاغ عن الحوادث أو حالات الطوارئ مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الحكومية وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

كيفية التسجيل في منصة حمايتي بلس

توفر منصة حمايتي بلس طريقة تسجيل بسيطة ومباشرة تُمكّن المواطنين من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بسرعة وكفاءة، مع ضمان حماية البيانات الشخصية وسهولة الاستخدام وللتسجيل يتم اتباع التالي:

يمكن الدخول مباشرة إلى الموقع الإلكتروني أو تحميل التطبيق من متاجر Google Play وApple Store.

يتم تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف مع إنشاء كلمة مرور آمنة.

يطلب من المستخدم إدخال اسمه وعنوانه ورقم الهوية الوطنية مع التأكد من صحة المعلومات لتجنب الأخطاء.

يتلقى المستخدم رمز تحقق عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية، ثم يتم إدخاله لتأكيد الحساب.

بعد التفعيل يمكن للمستخدم الاستفادة من الخدمات المتاحة مثل تقديم الطلبات أو الإبلاغ عن المشكلات.

أبرز مميزات منصة حمايتي بلس

تمتاز منصة حمايتي بلس بعدد من الخصائص التي تجعلها أداة فعالة لتقديم الخدمات الاجتماعية بطريقة حديثة وسهلة الاستخداممنها:

تم تصميم المنصة لتكون سهلة الاستخدام مما يجعلها مناسبة لجميع الفئات العمرية.

توفر المنصة خيارات متعددة تشمل تقديم الطلبات، تحديث البيانات ورفع الشكاوى أو البلاغات.

توفر المنصة حلولًا فورية للتعامل مع الطلبات دون الحاجة لزيارة المكاتب الحكومية.

تعتمد على أحدث تقنيات التشفير لضمان حماية المعلومات الشخصية.

يمكن تحميل التطبيق واستخدامه دون رسوم، ما يجعله متاحًا للجميع.

خطوات تحميل تطبيق سوبر كي لتسهيل التسجيل

يوفر تطبيق سوبر كي أداة مساعدة للتسجيل في منصة حمايتي بلس من خلال خطوات بسيطة تُسهّل على المستخدمين إدخال بياناتهم وتفعيل حساباتهم بشكل أسرع والتسجيل تبع اتباع الخطوات التالية :