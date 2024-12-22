تحديث تطبيق بنك الخرطوم للاندرويد والايفون.. افتح حسابك بنكك عبرBank of Khartoum لزيادة الأمان

تحديث تطبيق بنك الخرطوم من اكثر ما يتم البحث عنه مع بداية العمل على تعمير الأراضي السودانية، ورجوع الحياة الحيوية للنظام الاقتصادي وغيره، أعلن بنك الخرطوم عن استعادة نشاط العمل من جديد بالعديد من المميزات والخدمات الفريدة التي تم إضافته خصيصاً لمساعدة السودانيين داخل والسودان وخارجها، وذلك ايضا لمساعدة ذويهم داخل الدولة، مؤكدا على بعض النقاط الهامة، من ناحية أخرى تم الإعلان عن مجموعة من الشروط الواجب توافرها لتحديث أو فتح حساب مصرفي في بنك الخرطوم، وردا على التساؤلات والاستفسارات الواردة بشأن التحديث ننقل لكم بالتفصيل أهم خدمات البنك.

تحديث تطبيق بنك الخرطوم إلكترونيا

عبر هاتفك يمكنك إنجاز مهامك المصرفية في بنك الخرطوم بكل سهولة، حيث لاحظ الكثير من عملاء بنك الخرطوم خطأ في فتح التطبيق، وصعوبة في إنجاز المهام المصرفية، اعلن البنك عن خدمة تحديث تطبيق بنك الخرطوم فقط من خلال هاتفك الجوال، بشكل سريع:

أولا انتقل من جهازك الى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم أو التطبيق

ادخل الى القائمة الرئيسية.

قم بتسجيل الدخول أو إضافة حساب جديد.

بعدها قم بالضغط على كلمة تحديث.

في هذه الخطوة عليك إدخال البيانات الخاصة بك.

قم بملي البيانات والتأكد من صحتها.

اختر لغة التعامل سواء العربية أو الإنجليزية.

بذلك يمكنك مباشرة العمل والتواصل مع البنك.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

بعد فتح التعاملات البنكية في بنك الخرطوم، قرر البنك الإفصاح عن مجموعة من الضوابط والشروط التي لابد من الإلتزام بها في حين التعامل مع البنك، واهم ما ورد عن شروط فتح حساب في بنك الخرطوم ما يلي: