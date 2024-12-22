ما بتحمل يا لولو راسي بيدور استقبل من هنا تردد وناسه بيبى بجودة فائقة على مدار ال24 ساعة

قناة وناسة للأطفال أصبحت من أبرز المنصات الترفيهية التي تحظى بإقبال كبير في مختلف دول الوطن العربي بما في ذلك مصر والخليج والشرق الأوسط ويرجع هذا النجاح إلى المحتوى الفريد الذي تقدمه، والذي يجمع بين الترفيه والتعليم ليستهدف الأطفال من سن ما قبل المدرسة وحتى المرحلة الدراسية ما يجعلها وجهة مفضلة للأسر التي تبحث عن محتوى ملائم وآمن لأطفالها.

تردد قناة وناسة للأطفال

يمكن استقبال تردد قناة وناسة عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات مما يسهل على المشاهدين في مختلف الدول متابعة القناة بكل سهولة وإليكم تفاصيل التردد:

نايل سات:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (رأسي)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

عرب سات:

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

أبرز مميزات قناة وناسة للأطفال

حققت قناة وناسة نجاحا لافتا في وقت قصير ويعود ذلك لعدة عوامل مميزة من بينها:

محتوى آمن وملائم: تلتزم القناة بتقديم برامج وفقرات تتوافق مع القيم والتقاليد مما يمنح الآباء الثقة في المحتوى الذي يتابعه أطفالهم.

بث مجاني: يمكن متابعة القناة دون الحاجة إلى أي اشتراكات أو رسوم إضافية فهي متاحة بشكل مجاني تماما عبر الأقمار الصناعية.

تنوع البرامج: تقدم القناة باقة متنوعة من البرامج التي تشمل الأغاني التعليمية، الفقرات الترفيهية والبرامج التي تركز على تعزيز القيم الإيجابية وتنمية السلوك لدى الأطفال.

أغاني وبرامج قناة وناسة

تشتهر قناة وناسة بمجموعة من الأغاني والبرامج التي يحبها الأطفال ومنها:

عمو الشرطي واوا

لولو الشطورة

لولو بتساعد ماما

ميدو بيشاجر لولو

لولو في الغابة

تحرص القناة على تحديث محتواها باستمرار لتقديم تجربة ترفيهية ممتعة وجديدة للأطفال ما يساهم في الحفاظ على شعبيتها المتزايدة بين العائلات.