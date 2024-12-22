بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق.. مش هتصدق بكام

شهدت أسعار الدواجن حالة من الإستقرار في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر 2024 داخل الأسواق والمحلات، فيما أن ذلك جاء بعد انخفاض بلغ جنيهًا للكيلو الواحد في أخر تعاملات له أمس السبت، وعليه سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بأسعار الفراخ البيضاء والحمراء في السطور التالية.

أسعار الفراخ اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

وفقًا لأخر تحديثات تمت على أسعار الدواجن بمختلف أنواعه اليوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر 2024، كما على النحو الأتي:-

وصل سعر الدواجن البيضاء داخل المزرعة إلى 73 جنيهًا للكيلو الواحد، فيما بلغ للمستهلك نحو 85 جنيهًا.

بالإضافة إلى سعر كيلو الفراخ الساسو سجلت نحو 80 جنيهًا بالمزرعة، وللمستهلك بـ 94 جنيهًا للكيلو.

كذلك فإن كيلو الدواجن البلدي سجلت نحو 133 جنيهًا بالمزرعة، أما في الأسواق بـ 145 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار البيض اليوم الأحد

فيما يمكنك معرفة أسعار البيض بمختلف أنواعه الأبيض والأحمر اليوم الأحد، كما يلي:-

وصل سعر كرتون البيض الأحمر إلى 146 جنيهًا في المزرعة، أما للمستهلك بـ 160 جنيهًا.

بالإضافة إلى وصول سعر كرتونة البيض البلدي بلغت نحو 170 جنيهًا بالأسواق.

فيما سجلت أسعار البيض الأبيض نحو 146 جنيهًا للكرتونة الواحدة، وتُباع للمستهلك بـ 155 جنيهًا للكرتونة.

ويتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 60 إلى 65 جنيهًا.

متى تتغير أسعار الفراخ والبيض؟

يتم التعديل في أسعار الدواجن والبيض بمختلف أنواعه وفقًا لأسعار الأعلاف مواد الخام التي تُستخدم في إنتاج الدواجن، وكذلك معدلات سعر صرف الدولار سواء بالارتفاع أو الانخفاض، كل ذلك يؤثر على حالة الفراخ.