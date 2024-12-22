 “Bank Of Khartoum”.. رقم فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين متاح الآن

يعد بنك الخرطوم من المؤسسات المالية الرائدة في السودان، حيث يقدم خدمات مصرفية حديثة تناسب احتياجات العملاء، منها إمكانية فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني، لتعزيز تجربة العملاء وتوفير الوقت والجهد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه السودان، في هذا المقال، سوف نتعرف على رقم فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين، وكيفية فتح حساب Bank Of Khartoum، ومتطلبات التسجيل.

كيف يمكن فتح حساب في بنك الخرطوم بالرقم الوطني؟

للاستفادة من خدمة رقم فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم Bank Of Khartoum. اختيار “فتح حساب جديد” من الصفحة الرئيسية. إدخال البيانات الشخصية بدقة مثل الاسم، الرقم الوطني، وتاريخ الميلاد. إرفاق المستندات المطلوبة مثل الهوية الوطنية أو جواز السفر. الموافقة على الشروط والأحكام. الضغط على “إرسال الطلب”، وستصلك رسالة تحتوي على رقم الحساب الجديد.

ما هو رقم فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين؟

في حالة مواجهة أي مشكلة أثناء فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين، يمكنك التواصل مع بنك الخرطوم عبر الرقم 249+ 15 666 1000 وإذا لم تتمكن من حل المشكلة، يمكنك زيارة أقرب فرع لإكمال الإجراءات.

ما هي الشروط المطلوبة لفتح حساب بنك الخرطوم؟

يجب استيفاء الشروط التالية لفتح حساب بنك الخرطوم بنجاح:

امتلاك هوية وطنية سارية أو جواز سفر (لغير السودانيين).

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام

إيداع مبلغ لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني كحد أدنى.

ما هي المستندات المطلوبة لفتح حساب في بنك الخرطوم؟

لتسهيل إجراءات فتح حساب بنك الخرطوم، يجب تجهيز المستندات التالية:

الرقم الوطني أو جواز السفر. فاتورة خدمات (كهرباء، ماء، هاتف) أو عقد إيجار. صورة مطابقة لمتطلبات الهوية الرسمية. رقم هاتف نشط ومسجل باسمك. شهادة تعريف (اختياري لبعض الحسابات).

كيف يمكن فتح حساب بنك الخرطوم باستخدام تطبيق بنك الخرطوم mBOK؟

إذا كنت خارج السودان، يمكنك فتح الحساب باستخدام تطبيق بنك الخرطوم mBOK باتباع الخطوات التالية:

تنزيل التطبيق من متجر Google Play أو App Store. اختيار “فتح حساب جديد”. إدخال البيانات الشخصية الاسم الكامل والرقم الوطني أو جواز السفر ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد. تحديد نوع الحساب (جاري، توفير، إلخ). إرسال الطلب وتأكيد البيانات.

مزايا فتح حساب في بنك الخرطوم اونلاين

تتيح خدمة رقم فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين للعملاء: