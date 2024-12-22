طريقة التسجيل في تطبيق حمايتي بلس لتحديث البيان السنوي في العراق 2025

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخرًا، بالكشف عن تطبيق حمايتي بلس المتخصص في تحديث بيانات الحماية الاجتماعية الشخصية لجميع المواطنين بمختلف أنحاء المحافظات العراقية، فيما أن هذا التطبيق سيكون متوفرًا بعد أيام معدودة من الأن، لكي يقوم باستقبال بيانات تحديث البيان السنوي الخاص بالمواطنين إلكترونيًا، وهذا يعمل على الاستغناء عن المعاملات الورقية التي كان يتم العمل بها في السابق، وعليه سنتعرف معًا على الخطوات التي تُساهم في تنزيل التطبيق وتسجيل الدخول إليه لعمل حساب فعال.

كيف أدخل إلى تطبيق حمايتي بلس

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بتحميل تطبيق حمايتي بلس أمام كافة المواطنين داخل مختلف محافظات العراق، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

في البداية قم بالدخول إلى متجر باي أو أبل ستور وفقًا لنوع الجهاز.

مع قيامك بإدخال كلمة حمايتي بلس في خانة البحث.

الانتظار لبضع ثواني حتى يتم تحميل النتائج.

مع سهولة اختيار لأخر إصدار من تطبيق حمايتي بلس.

ستتمكن فيما بعد من إنشاء حساب جديد عبر التطبيق والقيام بتحديث البيان السنوي بداية يناير 2025.

مزايا تطبيق حمايتي بلس

جاءت مزايا تطبيق حمايتي بلس عند القيام بتحميله على مختلف الهواتف سواء الأندرويد أو الأيفون، وفقًا لما يلي:-