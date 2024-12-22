ارتفاع سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأحد 22-12-2024

شهد سعر طن الحديد والأسمنت حالة من الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر 2024 بمختلف المحاجر والمحلات المعنية بالبيع، نظير أن سعر طن حديد عز زاد بقيمة 976 جنيهًا للطن الواحد، فيما أن الحديد الاستثماري سجل ارتفاعًا وصل إلى 1400 جنيه للطن، وعليه فإنه أصبح من السهل إمكانية التعرف على أخر التحديثات التي تتم على أسعار الحديد والأسمنت في السطور التالية.

سعر طن الحديد اليوم

وفقًا للتحديثات الأخيرة التي تمت على أسعار سعر الحديد في المحاجر اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، فإنها جاءت كما على النحو الأتي:-

وصل سعر طن حديد عز إلى 40 ألف و241 جنيه للطن الواحد.

فيما أن حديد السويس سجل نحو 36 ألف و500 جنيه.

بالإضافة إلى أن حديد ستيل بلغ نحو35 ألف و500 جنيه.

بالإضافة إلى وصول سعر الحديد من الإسثتماري سجل نحو 38 ألف و85 جنيه للطن الواحد.

ناهيك عن أن سعر حديد بشاي بلغ قرابة الـ 35 ألف جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم

فيما جاءت أخر تحديثات لسعر طن الأسمنت داخل المحلات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، وفقًا لما يلي:-