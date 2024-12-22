فرصة عظيمة لن تتكرر للمقبيلين على الزواج … خطوات التسجيل فى برنامج سند للزواج واهم الشروط المطلوبة

أعلنت الحكومة السعودية عن إجراءات شروط التسجيل في برنامج سند للزواج الذي يستهدف الشباب في المملكة، وذكرت الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الدعم، ويعتبر هذا البرنامج واحد من أبرز المبادرات التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف تسهيل الزواج ومساعدة الشباب الذين يواجهون صعوبات مالية في تحمل تكاليفه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم، تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود التي تقوم بها الحكومة السعودية لتحسين مستوى الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

شروط التسجيل في برنامج سند للزواج.

شروط التسجيل على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

عند التقديم على القرض الذي يقدمه بنك التنمية للزواج تختلف الشروط المطلوبة للموافقة على القرض باختلاف الفئة المتقدمة بالطلب، الشروط العامة لجميع الفئات هي:

يشترط أن يكون القرض لزواج المتقدم من الزوجة الأولى، وفي حالة كون الزواج الثاني لابد أن تكون الزوجة الأولى متوفية.

شرط الجنسية السعودية للزوجين، أو أن يكون أحدهما من دول الخليج المشتركة في مجلس التعاون.

أن يكون قد تم التصديق على عقد الزواج من قبل المحكمة، ولا يتعدى عليه أكثر من عامين.

خطوات التسجيل فى برنامج سند للزواج.

للتسجيل في برنامج سند للزواج يجب إتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند.

إنشاء حساب جديد على الموقع.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

اختر سند للزواج.

أدخل معلوماتك الشخصية بدقة وتأكد من صحتها.

إرفاق المستندات المطلوبة مثل الهوية الوطنية وعقد الزواج.

اضغط على زر إرسال الطلب بعد التأكد من جميع المعلومات.

ستقوم الجهات المسؤولة بمراجعة الطلب.

الأوراق المطلوبة للتقديم على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية.

من أهم الشروط للحصول على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية توفير الأوراق اللازمة للتقديم ومن هذه الأوراق: