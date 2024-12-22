” نزلها الأن واتفرج على الجديد”.. تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة 2025 bein sport الجديد عبر جميع الأقمار بجودة وتقنيه عالية !!

تعد قناة بي إن سبورت (beIN Sports) من أبرز القنوات الرياضية في المنطقة العربية والعالمية، حيث تقدم تغطية شاملة لمجموعة واسعة من البطولات الرياضية الكبرى، مثل الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم، والكثير من البطولات الأخرى ففي عام 2025، تستمر قناة بي إن سبورت في تقديم محتوى رياضي مميز عبر تردداتها المفتوحة والمشفرة وفي هذا المقال، سنتعرف على تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة عبر مختلف الأقمار الصناعية وكيفية استقبال القناة.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة 2025 عبر الأقمار الصناعية

قناة بي إن سبورت المفتوحة تقدم بثًا مجانيًا لمجموعة من البطولات والفعاليات الرياضية، مما يجعلها واحدة من القنوات التي يفضلها العديد من المشاهدين فيتم بث القناة عبر العديد من الأقمار الصناعية لضمان وصولها إلى أكبر عدد من المتابعين في مختلف أنحاء العالم و إليكم أبرز ترددات القناة عبر بعض الأقمار الصناعية الشهيرة في 2025.

1. القمر الصناعي نايل سات (NileSat)

تعد قناة بي إن سبورت من القنوات الشهيرة التي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات، وهو من أشهر الأقمار الصناعية في المنطقة العربية وإليك تردد القناة:

التردد : 11054 MHz

: 11054 MHz الاستقطاب : أفقي (H)

: أفقي (H) معدل الترميز : 27500

: 27500 معامل التصحيح: 2/3

2. القمر الصناعي عرب سات (ArabSat)

قناة بي إن سبورت المفتوحة يمكن مشاهدتها أيضًا عبر القمر الصناعي عرب سات فإليك التردد:

التردد : 12379 MHz

: 12379 MHz الاستقطاب : أفقي (H)

: أفقي (H) معدل الترميز : 27500

: 27500 معامل التصحيح: 3/4

3. القمر الصناعي يوتل سات (Eutelsat)

اليوتل سات هو قمر صناعي آخر يوفر تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة لمستخدميه في مناطق مختلفة والتردد هو:

التردد : 11390 MHz

: 11390 MHz الاستقطاب : أفقي (H)

: أفقي (H) معدل الترميز : 27500

: 27500 معامل التصحيح: 5/6

4. القمر الصناعي هوت بيرد (Hotbird)

يمكن أيضًا لمستخدمي قمر هوت بيرد متابعة قناة بي إن سبورت المفتوحة، عبر التردد التالي: