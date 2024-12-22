اغتنم الفرصة..رابط فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الاونلاين بدون زيادة الفرع بالشروط المطلوبة

بنك الخرطوم يقدم لجميع المواطنين والمقيمين في دولة السودان العديد من الخدمات الإلكترونية ومنها خدمة الحصول على حساب اونلاين بدون زيارة الفرع لذلك سوف نوضح لكم اليوم جميع الشروط والأحكام الواجبة للحصول على حساب عبر الانترنت من بنك الخرطوم لذلك سوف نوضح لكم اليوم التفاصيل في مقال اليوم.

شروط الحصول على حساب في بنك الخرطوم عبر الانترنت

سوف نوضح لكم اليوم جميع الشروط والأحكام الواجبة للحصول على حساب اونلاين عن طريق بنك الخرطوم كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

في البداية يجب أن يكون المتقدم سوداني الجنسية أو مقيم في الدولة.

يشترط أن يكون عمر المتقدم أكثر من 18 عامًا.

كما يجب أن يتمتع بالأهلية في دولة السودان.

لا بد من توفير بريد إلكتروني للمتقدم لدى بنك الخرطوم.

توفير 10,000 جنيه سوداني عند طلب التقديم الإلكتروني في حساب بنك الخرطوم.

توفير فاتورة خدمات أو عقد إيجار.

كذلك توفير جواز السفر للمقيمين في السودان.

ما هو رابط فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت