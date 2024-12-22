“صدمة جديدة للمشاهدين” مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 176 مترجمة بالعربية تشتعل بأحداث قوية وغير متوقعة مع عودة المغول والاستعداد للقتال

ينتظر عشاق المسلسل التركي التاريخي المؤسس عثمان موعد الخلقة الجديدة لمتابعة آخر الأحداث التي ستدور بين عثمان والمغول بعد ده لهم بسبب الخيانة وهو مسلسل تركي تدور أحداثه حول تاريخ الدولة العثمانية وتأسيسها على يد عثمان الأول في ظل المواجهات والتحديات القوية من الدول والقوى العظمى الأخرى، نتابع معكم في هذا المقال الأحداث الجديدة في مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 176 مترجمة بالعربية لجميع المشاهدين.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 176 مترجمة بالعربية

يمكن مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 176 مترجمة بالعربية على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع بعد عرضها في اليوم السابق على قناة اي تي في التركية غير مترجمة، وينتظرها عشاق هذا المسلسل بشوق كل أسبوع منذ بداية هذا الموسم للتعرف على تسلسل الأحداث والتحديات الجديدة التي تزداد حدتها واثارتها كل حلقة.

خيانة ألباي لعثمان ومساعدة المغول

تشهد الحلقة الجديدة من المسلسل ظهور ألباي وسط جيش المغول الذي يعود وتدور بينه وبين جيش عثمان مواجهات قوية ليكون هو الخائن للمغول ويتوعد عثمان الأول بالخسارة والهزيمة الأمر الذي كان صدمة بالنسبة لجميع المشاهدين، ومع ذلك قد تكشف الحلقات القادمة على أن ذلك كله مجرد لعبة لزرع ألباي وسط المغول ولن يكون خاين لعثمان فهو من أصل الكاي.

تسمم حليمة في الحلقة الجديدة

على جانب آخر تشهد الحلقة الجديدة من المسلسل تسمم حليمة ووقوعها وسوف تدور عدة احداث في محاولات لإنقاذها من السم، وكانت والدتها بالا خاتون قد قدمت إليها وأثناء احتضانها وجدتها في حالة من الإعياء الشديد لتعتقد أن ذلك بسبب إصابتها بالوباء ولكن يخبرها علاء الدين بأن ما هي عليه بسبب إصابتها بالتسمم.