افتح عالم GTA San Andreas 2025 بشفرات خارقة لا تفوت – اكتشف الأسرار التي ستغير طريقة لعبك للأبد! 💥🎮

تعد لعبة GTA San Andreas واحدة من أبرز ألعاب الفيديو التي استطاعت الحفاظ على شعبيتها الكبيرة منذ إصدارها وحتى الآن، ما يُميز هذه اللعبة ويزيد من متعتها هو توفر مجموعة من الشفرات القوية التي تضيف تجربة فريدة ومثيرة للاعبين، حيث تتيح لهم الاستمتاع بمزايا استثنائية لا يمكن تحقيقها بأسلوب اللعب التقليدي، مثل صحة غير محدودة أو قدرات خاصة.

أهم شفرات لعبة GTA San Andreas 2025

إليك قائمة شاملة لأبرز الشفرات مرتبة حسب الاستخدام، مما يساعدك على تحسين تجربتك داخل اللعبة:

شفرات الصحة والموارد:

HESOYAM : استعادة الصحة الكاملة، درع إضافي، نقود، وإصلاح المركبة

: استعادة الصحة الكاملة، درع إضافي، نقود، وإصلاح المركبة BAGUVIX : صحة غير محدودة

: صحة غير محدودة CVWKXAM : أكسجين لا نهائي أثناء الغوص

: أكسجين لا نهائي أثناء الغوص LXGIWYL : الحصول على حزمة الأسلحة الأولى

: الحصول على حزمة الأسلحة الأولى PROFESSIONALSKIT : حزمة الأسلحة الثانية

: حزمة الأسلحة الثانية UZUMYMW : حزمة الأسلحة الثالثة

: حزمة الأسلحة الثالثة FULLCLIP: ذخيرة لا نهائية وتعطيل إعادة التلقيم.

شفرات المركبات والطيران:

IWPRTON : استدعاء دبابة Rhino

: استدعاء دبابة Rhino CHITTYCHITTYBANGBANG : تمكين طيران السيارات

: تمكين طيران السيارات FLYINGFISH : جعل القوارب تطير

: جعل القوارب تطير BUBBLECARS : انعدام الجاذبية للمركبات

: انعدام الجاذبية للمركبات OLDSPEEDDEMON : استدعاء مركبة Bloodring Banger

: استدعاء مركبة Bloodring Banger VROCKPOKEY : استدعاء سيارة سباق

: استدعاء سيارة سباق ROCKETMAN: الحصول على حقيبة نفاثة للطيران.

شفرات التحكم بالطقس:

PLEASANTLYWARM : طقس مشمس،

: طقس مشمس، AUIFRVQS : طقس ممطر،

: طقس ممطر، CFVFGMJ : طقس ضبابي،

: طقس ضبابي، ALNSFMZO: طقس غائم،

شفرات المهارات:

STICKLIKEGLUE : تحسين مهارات القيادة والتحكم بالمركبات

: تحسين مهارات القيادة والتحكم بالمركبات PROFESSIONALKILLER : رفع مستوى مهارات الأسلحة لأقصى حد

: رفع مستوى مهارات الأسلحة لأقصى حد NATURALTALENT : تحسين قدرات القيادة

: تحسين قدرات القيادة VKYPQCF: تعزيز مستوى التحمل لأقصى حد.

باستخدام هذه الشفرات، يمكنك استكشاف اللعبة بطرق جديدة ومثيرة تضيف المزيد من التشويق إلى مغامرتك في عالم GTA San Andreas.