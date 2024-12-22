“من هنا” اطلع على كشف النقاط أولياء التلاميذ في الجزائر 2024

ضمن الجهود التي تبذلها وزارة التعليم والتطوير في الجزائر من أجل تطوير منظومة التعليم بالكامل وإمكانية التواصل بين الإدارة التعليمية وأولياء الأمور شدد وزير التعليم في الجزائر على أهمية الالتزام بالجدول الزمني حتى يتم سحب النطاق النقاط في الأرضية الرقمية للقطاع التعليمي، وقد أشار إلى أنه تم إتاحة كشوف النقاط من خلال المنصة الرسمية لأولياء فضاء أولياء بدءا من يوم 17 من شهر ديسمبر الجاري، لذلك يمكن لجميع أولياء الأمور الاطلاع على كافة التفاصيل وسحب النقاط بشكل سهل وبسيط من خلال بعض الخطوات الميسرة.

كيفية استخراج كشف نقاط الفصل الأول 2024 – 2025

أوضحت وزارة التربية الوطنية في الجزائر الطريقة التي يمكن من خلالها استخراج كشف نقاط الفصل الأول للدراسة 2024/2025، وهذا يتم من خلال التوجه إلى منصة فضاء أولياء التلاميذ، وذلك بعد اتباع بعض الخطوات البسيطة والميسرة على أولياء الأمور حتى يتمكنوا من التعامل السلس على المنصة، فقط كل ما عليهم هو اتباع الخطوات التالية:

التوجه بالدخول إلى المنصة الرسمية فضاء أولياء التلاميذ على الإنترنت.

على الإنترنت. تسجيل الدخول بإضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

إضافة بيانات التلاميذ المطلوب استخراج كشف النقاط له.

الانتقال بعد ذلك إلى تبويب النتائج.

تحديد الفصل الدراسي المسجل به الطالب.

اختيار تنزيل كشف النطاقات بصيغة PDF للاطلاع عليه.

رابط التسجيل في منصة فضاء أولياء التلاميذ بالجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن الخطوات المخصصة للتسجيل في منصة فضاء أولياء التلاميذ، وذلك حتى يتمكن أولياء الأمور من متابعة أبنائهم، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية: