سجل واحصل على 2000 دينار..رابط التسجيل في منحة الطفل الجزائري والشروط اللازمة

قامت الحكومة بإطلاق منحة الطفل الجزائري ومن خلالها يحصل المستفيدون على راتب شهري وهذا من أجل مساعدة الأطفال في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وكذلك الملبس وغيرها من احتياجات الطفل، ويجب العلم أن الهدف من هذه المنحة هو مساعدة الأسر في مواجهة غلاء الأسعار وتلبية الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم، ولكن ذلك يتم وفق عدة شروط وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

منحة الطفل الجزائري

يمكن التقديم على منحة الطفل من خلال الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العمل بالجزائر وذلك بمجرد اتباع هذه الخطوات:

أولا: قم بالدخول على الصفحة الرسمية الخاص بوكالة العمل وهذا عبر الرابط التالي. ثانيا: انقر على زر الخدمات الإلكترونية. ثالثا: من الخدمات المتوفرة قم بالنقر على خيار منحة الطفل. رابعا: قم بملء استمارة التقديم بالبيانات المطلوبة. خامسا: قم بإرفاق الأوراق المطلوبة. أخيرا اضغط على زر تقديم الطلب.

شروط الاستفادة من منحة الطفل الجزائري

للتقديم في منحة الطفل يرجى التحقق من توافر هذه الشروط لديك:

يجب تقديم ما يثبت الحالة المالية للأسرة.

يشترط أن يكون المتقدم حامل الجنسية الجزائرية.

يمكن التقديم أيضا من قبل الأسر التي لديها أطفال من ذوي الهمم.

يتم منح الأولوية للأسر الأكثر احتياج.

يتم تحديد قيمة المنحة على حسب عدد الأطفال الموجودة بالعائلة.

الفئات التي يحق لها التقديم على منحة الطفل الجزائري

أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

العائلات التي لديها أطفال لم يتعد عمرها 18 عام.

العائلات المقيمة في المناطق النائية.

قيمة منحة الطفل بالجزائر

وفقا لما أوضحته وزارة العمل أنه يتم منح كل طفل 2000 دينار شهري، ولكن يجب العلم أن قيمة المنحة تختلف من أسرة لأخرى وذلك على حسب عدد الأطفال الموجودة بها