شوكت رواتب المتقاعدين في العراق شهر يناير 2024 وخطوات الاستعلام عن الراتب التقاعدي على موقع وزارة المالية

البحث عن موعد رواتب المتقاعدين في العراق شهر يناير وهل هناك زيادة في مقدار الرواتب المستحقة؟ حرصت وزارة المالية بدولة العراق على توضيح كافة الأمور المتعلقة بصرف الرواتب المستحقة للمواطنين وعن توضيح أمر رفع الحد الأدنى وهل تم التصديق على الزيادة من قبل مجلس الوزراء العراقي هذا ما سوف نخبرك به من خلال هذا المقال.

رواتب المتقاعدين في العراق شهر يناير

حسب ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة المالية العراقية فأن صرف رواتب المتقاعدين تتم بصورة شهرية في موعد محدد وهو الأول من كل شهر، إلا إذا وافق هذا اليوم عطلة أو إجازة رسمية بالبلاد.

لذلك فأن موعد صرف الرواتب المستحقة للمتقاعدين عن شهر يناير هو يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، ومن المقرر إيداع كافة المستحقات المالية في حسابات المستفيدين البنكية ويمكن الصرف من خلال فروع المصارف.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق شهر يناير

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر متعلق بزيادة رواتب المتقاعدين في دولة العراق بنسبة 20% تصرف بدءًا من الرواتب المستحقة عن شهر يناير، لكن أوضحت وزارة المالية بأنه لا صحة لما تردد بشأن هذا الأمر ولا يوجد زيادة معتمدة في الرواتب حتى الآن، وينبغي على المواطنين الحصول على المعلومات من خلال القنوات الرسمية.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يمكن لكافة المستحقين والمستفيدين من راتب التقاعد في دولة العراق، الاستفادة من التحول الرقمي والاستعلام عن الرواتب عن طريق تطبيق مثل هذه الخطوات: