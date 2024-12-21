أسعدي أولادك وفرحيهم.. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بخطوات سهلة وبقوام هش وطعمها خطير لا يقاوم

دائما ما تحرص الأمهات على تقديم الوصفات المختلفة التي تسعد أطفالها، وتعتبر كيكة الشوكولاتة من الحلويات الخفيفة التي تدخل على القلوب الفرحة والسعادة، وأغلب الأمهات تكافئ أطفالها بإعدادها وتقديمها في الأوقات المختلفة، وتتميز كيكة الشوكولاتة غير غيرها بطعمها الرائع للغاية والذي لا يقاوم، بالإضافة لقوامها الهش الإسفنجي وخطوات تحضيرها السهلة والبسيطة، ولذلك قررنا أن تقدم لكم الآن طريقة عمل كيكة الشوكولاتة خطوة بخطوة وبمكونات اقتصادية غير مكلفة.
مكونات كيكة الشوكولاتة
بمكونات اقتصادية وبسيطة اصنعي لصغارك أفضل كيكة الشوكولاتة في البيت، والمكونات تتمثل في التالي:
- 2 كوب ونصف دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.
- كوب وربع من السكر الأبيض.
- نصف كوب زيت نباتي.
- ربع كوب كاكاو خام.
- كوب إلا ربع لبن دافئ.
- بيضتان.
- ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.
- 2 ملعقة صغيرة مسحوق بكينج بودر.
خطوات عمل كيكة الشوكولاتة في اليت
حتى تحصلي سيدتي على أفضل نتائج لكيكة الشوكولاتة عليكِ اتباع الخطوات التي جاءت كالتالي:
- في بداية الأمر قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 180.
- في وعاء الخلاط الكهربائي ضعي الكاكاو مع اللبن والسكر ونخفقهما جيداُ مع إضافة الزيت تدريجياَ، والاستمرار في الخفق للحصول على قوام ثقيل.
- نأخذ مقدار كوب من الخليط ويحفظ في الثلاجة لحين استخدامه.
- نضيف البيض والفانيليا لباقي الخليط في الخلاط ونستمر في الخفق من جديد ليختفي البيض.
- في بولة ننخل الدقيق مع البيكنج بودر ونضيف عليهم الخليط السائل ونستمر في التقليب بمضرب البيض اليدوي.
- في صينية مدهونة بالزيت ورشة دقيق ننزل بخليط الكيكة، ثم ندخله الفرن لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة 180.
- نخرج الكيكة من الفرن بعد تمام النضج، ويترك ليبرد تماما ثم يسكب عليه صوص الشوكولاتة.
- تقدم الكيكة مع أي مشروبات دافئة وبالهناء والشفاء.