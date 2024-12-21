أسعدي أولادك وفرحيهم.. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بخطوات سهلة وبقوام هش وطعمها خطير لا يقاوم

دائما ما تحرص الأمهات على تقديم الوصفات المختلفة التي تسعد أطفالها، وتعتبر كيكة الشوكولاتة من الحلويات الخفيفة التي تدخل على القلوب الفرحة والسعادة، وأغلب الأمهات تكافئ أطفالها بإعدادها وتقديمها في الأوقات المختلفة، وتتميز كيكة الشوكولاتة غير غيرها بطعمها الرائع للغاية والذي لا يقاوم، بالإضافة لقوامها الهش الإسفنجي وخطوات تحضيرها السهلة والبسيطة، ولذلك قررنا أن تقدم لكم الآن طريقة عمل كيكة الشوكولاتة خطوة بخطوة وبمكونات اقتصادية غير مكلفة.

مكونات كيكة الشوكولاتة

بمكونات اقتصادية وبسيطة اصنعي لصغارك أفضل كيكة الشوكولاتة في البيت، والمكونات تتمثل في التالي:

2 كوب ونصف دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.

كوب وربع من السكر الأبيض.

نصف كوب زيت نباتي.

ربع كوب كاكاو خام.

كوب إلا ربع لبن دافئ.

بيضتان.

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

2 ملعقة صغيرة مسحوق بكينج بودر.

خطوات عمل كيكة الشوكولاتة في اليت

حتى تحصلي سيدتي على أفضل نتائج لكيكة الشوكولاتة عليكِ اتباع الخطوات التي جاءت كالتالي: