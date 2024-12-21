استمتع وفرح أطفالك مع أجمل الأغاني والبرامج تردد قناة كراميش الجديد 2025 Karameesh على النايل سات والعرب سات

أصبحت قناة كراميش من أهم القنوات الفضائية المخصصة للأطفال في الوطن العربي، فهي تهتم بالأطفال وتقدم لهم كل ما يسعدهم من أغاني ترفيهية وبرامج تعليمية، وبذلك حققت القناة شهرة عالية وتمتلك جمهور كبير وعريق، وخلال الفترة الأخيرة تم تحديث تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات والعرب سات، وهذا لتحسين جودة المحتوى وتوفيره بصوت وصورة أوضح وأنقى على مدار اليوم مجاناً، ويتضاعف البحث بقوة حالياً من قبل الأمهات والآباء لمعرفة تردد قناة كراميش الجديد 2025 لتوفير المتعة والسعادة للصغار.

نزل الآن تردد قناة كراميش 2025 نايل سات

انطلقت قناة كراميش لتحقيق هدفها الاساسي وهو تقديم محتوى تعليمي وترفيهي للصغار باللغة العربية، كما أنها تساهم في تنمية عقول الأطفال والقدرات المختلفة لديهم، بخلاف تعليمهم القيم والأخلاق الحميدة، وإليكم الآن تردد القناة الجديد على النايل سات وهو كالتالي:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

نزل الآن تردد قناة كراميش 2025 على العرب سات

يمكن أيضاً استقبال قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات من أي مكان بالوطن العربي من خلال البيانات التالية:

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

خطوات تنزيل تردد قناة كراميش على جهاز الاستقبال

بعد أن أوضحنا لكم بيانات التردد الجديد لقناة كراميش للأطفال على الأقمار الصناعية المختلفة، نوافيكم خطوات تنزيل القناة على جهاز الاستقبال الخاص بكم وهي كالتالي: