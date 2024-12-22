افتـح حسابك في دقايق.. رابـط فتح حساب بنكك من الهاتف online من غير وقت ولا مجهود عبر bankofkhartoum في خمس خطـوات فقط

يعد بنك الخرطوم من البنوك المميزة التي تقدم خدمات للعملاء بشكل مستمر ومن أبرزها فتح حساب بنكك من الهاتف الذي يمكن العميل من فتح حساب بكل سهولة داخل البنك دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر البنك أو الفروع الخاصة به، وهو بالطبع أمر يسهل على الشخص الكثير من الأمور، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها دولة السودان الشقيقة.

فتح حساب بنكك من الهاتف

يحتاج الكثير من المواطنين إلى فتح حساب بنكك من الهاتف وخاصة مع تدهور الأحوال الأمنية داخل البلاد، وإليكم أهم الخطوات التي تمكن الشخص من فتح حساب البنك بكل سهولة أون لاين، حيث تتمثل تلك الخطوات في التالي:

إتاحة بنك الخرطوم تطبيق بنكك وهو تطبيق إلكتروني يمكن من خلاله فتح حساب داخل البنك بكل سهولة.

حيث يتم تحميل التطبيق من متجر التطبيقات على الهاتف الخاص بك.

يتم تسجيل الدخول إلى التطبيق واتباع الخطوات اللازمة.

تسجيل الدخول من خلال موقع البنك

يمكن بكل سهولة فتح حساب في بنك الخرطوم من خلال التوجه إلى موقع الحساب على الإنترنت.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى موقع بنك الخرطوم

الضغط على أيقونة خدمات إلكترونية.

يتم بعدها الضغط اختيار أيقونة فتح حساب.

قم باختيار اللغة، واختيار نوع الحساب.

قراءة الأحكام والشروط والموافقة عليها.

مع إدخال رقم هاتف وبريد إلكتروني خاص بك.

عليك إرسال الطلب.

شروط الحصول على الخدمة

حتى تتمكن ايها العميل من فتح الحساب من الهاتف يلزمك أن تتوفر فيك عدة شروط يعد من أهمها ما يلي: