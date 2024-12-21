“جميع المحافظات“ جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 202/2025 وزارة التربية والتعليم

تعتبر امتحانات الصف الأول الثانوي من المراحل التعليمية المهمة التي تحدد مستوى التحصيل العلمي للطلاب في بداية رحلتهم الثانوية. كما أن ترتيب الجداول الزمنية لهذه الامتحانات يساهم في تنظيم التعليمي ويعكس التحضير الجيد من قبل وزارة التربية والتعليم لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم وفعال، ولذلك في هذا المقال سوف نعرض جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2025.

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي

مع بداية العام الدراسي 2024-2025 يستعد طلاب الصف الأول الثانوي بشكل مكثف لخوض الامتحانات النهائية في مختلف المواد الدراسية، في السنوات الأخيرة اعتمدت وزارة التربية والتعليم نظام الامتحانات التراكمية الذي يهدف إلى تقييم الطلاب بشكل مستمر خلال العام الدراسي بدلاً من الاعتماد فقط على امتحانات نهاية العام.

نظام الامتحانات في الصف الأول الثانوي

نظام الامتحانات في الصف الأول الثانوي يعتمد على خليط من الامتحانات الإلكترونية والورقية، ويشمل ذلك:

الامتحانات الإلكترونية: التي يتم إجراؤها عبر منصة “التعليم الإلكتروني”، حيث يختبر الطلاب عبر أسئلة متعددة الخيارات، أسئلة مقالية، وأسئلة تفكير نقدي.

الامتحانات الورقية: يتم عقدها لمواد معينة وفق جدول محدد تضعه وزارة التربية والتعليم في وقت لاحق من العام.

كما أن الامتحانات النهائية تتضمن تقييمًا شاملاً لجميع المواد الدراسية مثل اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، اللغة الأجنبية الثانية، الدراسات الاجتماعية، وغيرها.