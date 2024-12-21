“بتكـــة واحــدة ONLINE“ خطوات فتح حساب بنكك بالرقم الوطني الخرطوم Bank of Khartoom

فتح حساب مصرفي في بنك الخرطوم أصبح أسهل من أي وقت مضى بفضل خدمة “بنكك”، التي تتيح للأفراد فتح حسابات باستخدام الرقم الوطني دون الحاجة إلى زيارة الفروع، حيث يتساءل الكثير من اللاجئين السودانيين عن كيفية فتح الحساب بطريقة سهلة وسريعة دون الحاجة للذهاب للبنك.

خطوات فتح حساب بنكك بالرقم الوطني

لابد من تجهيز المستندات المطلوبة لفتح حساب في بنكك بالرقم الوطني، وتلك الأوراق هي:

يجب أن يكون لديك بطاقة الرقم الوطني أو الرقم مسجلا ومفعلا.

رقم هاتف نشط: مرتبط بالرقم الوطني ومسجل في شركات الاتصالات المحلية.

عنوان إقامة واضح: لتحديد موقعك الجغرافي.

تنزيل تطبيق بنكك

حمل تطبيق “بنكك” على هاتفك الذكي، التطبيق متوفر لكل من أجهزة Android وiOS، ويمكن تنزيله من متاجر التطبيقات الرسمية، بعد التحميل قم بتثبيت التطبيق وافتحه للبدء.

التسجيل في التطبيق

عند فتح التطبيق لأول مرة اختر خيار “فتح حساب جديد”.

أدخل رقم هاتفك المرتبط بالرقم الوطني، وستتلقى رسالة نصية تحتوي على رمز التفعيل.

أدخل الرمز في الحقل المخصص له لتأكيد رقم الهاتف.

إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، الرقم الوطني، العنوان.

تحقق من دقة المعلومات قبل المتابعة.

اختيار نوع الحساب سواء كان حساب جاري، حساب توفير.

تحميل المستندات المطلوبة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

إتمام العملية وتفعيل الحساب: بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، سيتم إرسال طلبك للمراجعة من قبل البنك، ستتلقى إشعارًا عند الموافقة على طلبك، وسيتم تفعيل الحساب خلال فترة قصيرة، يمكنك الآن استخدام الحساب عبر تطبيق “بنكك” لإجراء المعاملات المصرفية.

مزايا فتح الحساب عبر بنكك