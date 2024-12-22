“حلم المليون دولار بانتظارك” … تعرف على طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفى الأغا وخطوات تسجيل رقم الهاتف بسهولة

مع اقتراب موعد إغلاق باب التسجيل في مسابقة الحلم 2024، يتساءل الكثيرون عن خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وخطوات تسجيل أرقامهم للدخول في السحب، حيث تعد هذه المسابقة واحدة من أشهر الفعاليات التفاعلية في الوطن العربي، كما تعرض عبر قنوات MBC ويقدمها الإعلامي المعروف مصطفى الآغا، وتتميز المسابقة بجوائزها القيمة التي قد تصل إلى مليون دولار، مما يجعلها حلمًا يسعى العديد لتحقيق، وفي هذا المقال سنوضح خطوات التسجيل وأرقام الاشتراك للدول المختلفة.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

إذا كنت ترغب في المشاركة في مسابقة الحلم والفوز بإحدى جوائزها الكبيرة، إليك الخطوات التي يجب اتباعها:

قم بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” إلى الرقم المخصص لدولتك (تفاصيل الأرقام أدناه).

انتظر رسالة تأكيد من إدارة المسابقة، والتي تؤكد تسجيلك في البرنامج.

افتح الرسالة المرسلة لك وستجد بها سؤالاً يتطلب الإجابة عليه.

أجب على السؤال المرسل لضمان تأكيد اشتراكك.

تابع قنوات MBC لمتابعة نتائج السحب وأسماء الفائزين؛ فقد تكون أنت أحد المحظوظين!

أرقام التسجيل في مسابقة الحلم 2024 حسب الدول

خصصت إدارة المسابقة أرقام اشتراك مختلفة لكل دولة، لضمان سهولة التواصل والاشتراك، وفيما يلي قائمة بالأرقام المتاحة:

الإمارات العربية المتحدة: اتصالات 5544.

السعودية: فيرجن 30030، زين 755505، موبايلي 650444، STC 858888، ليبارا 313131.

مصر: لجميع الشبكات 95458، أو 95450 لمشتركي فودافون.

الكويت: زين 4242.

الأردن: زين أو أورانج 94099.

العراق: آسيا سيل 2266.

المغرب: 9669.

البحرين: زين 94000.

تونس: أورانج 85819.

سوريا: سيرياتيل 1555، أو إم تي إن 1555.

فلسطين: 6144.

عمان: عمان تيل 90434.

لماذا تعتبر مسابقة الحلم فرصة مميزة؟

تعد مسابقة الحلم واحدة من أكبر المسابقات التفاعلية في المنطقة، حيث تمنح المشاركين فرصة الفوز بمبالغ مالية ضخمة قد تغير حياتهم بالكامل، سواء كنت تحلم بشراء منزل جديد أو تأسيس مشروعك الخاص أو تأمين مستقبل عائلتك، فإن هذه المسابقة توفر لك الفرصة لتحقيق ذلك.