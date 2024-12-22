وزارة المالية: سلـم رواتب المتقاعدين الجديد في العراق 2025.. اعـرف موعد صرف رواتب شهر يناير وهل هناك زيادة هذا الشهر!

أعلنت وزارة المالية في عن سلم رواتب المتقاعدين الجديد في العراق ورفع الحد الأدنى للمستحقات، وذلك استنادا إلى قرار وزاري تم البدء بتنفيذه منذ فترة، و تهدف هذه الخطوة لدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتقديرا لجهود المتقاعدين خلال فترة خدمتهم في القطاعات المدنية والعسكرية، ولمعرفة هل هناك زيادة جديدة ام لا تابعوا معنا هذا المقال.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق

تم تنفيذ الزيادة جديدة على رواتب المتقاعدين منذ فترة، وذلك بهدف تحسين أوضاعهم المالية وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، و تعتمد قيمة الزيادة على الراتب التقاعدي، حيث تقدر بحوالي 100 ألف دينار عراقي، وفيما يلي تفاصيل سلم رواتب المتقاعدين الجديد في العراق كالآتي:

الحد الأدنى لراتب التقاعد هو 500 ألف دينار عراقي.

من يتقاضى 500 ألف دينار، يصبح راتبه 600 ألف دينار بعد الزيادة.

الراتب البالغ 550 ألف دينار يرتفع إلى 650 ألف دينار.

من يتقاضى 600 ألف دينار يحصل على 700 ألف دينار بعد الزيادة.

الراتب البالغ 700 ألف دينار يصل إلى 800 ألف دينار بعد الزيادة.

زيادة رواتب المتقاعدين شهر يناير

انتشرت مؤخرا أخبار حول زيادة جديدة بنسبة 20% على رواتب المتقاعدين اعتبارا من يناير المقبل، مما أثار جدلا بين المواطنين، وأوضحت وزارة المالية العراقية أن التعديلات الأخيرة في جدول الرواتب قد تم تنفيذها مسبقا، نافية وجود أي زيادة جديدة حاليا، كما دعت المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات، مؤكدة أن أي تغييرات مستقبلية سيتم الإعلان عنها عبر موقعها الرسمي فقط،

سيتم تصرف رواتب المتقاعدين في العراق وفق نظام يحدد اليوم الأول من كل شهر ميلادي كموعد للصرف، وفي حال تزامنه مع إجازة رسمية، يتم التأجيل إلى ما بعد العطلة، ومن المتوقع أن تصرف رواتب شهر يناير في موعدها المحدد في اليوم الأول من الشهر.