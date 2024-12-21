“التيكـــي تــاكــا“ مباراة برشلونة واتليتكو مدريد الآن على تـــردد قناة بين سبورت 1.. بـــرشـــلونــة مسيطـــرة

ينتظر محبي وعاشقي كرة القدم في كل مكان حول العالم مباراة برشلونة ضد اتليتكو مدريد اليوم في إطار الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، حيث يستضيف نادي برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد مساء السبت 21 ديسمبر 2024 على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي” في مدينة برشلونة.

مباراة برشلونة واتليتكو مدريد

سوف تقام مباراة برشلونة اليوم في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

برشلونة يتصدر جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، جمعها من 12 انتصارًا، تعادلين، و4 هزائم، يسعى الفريق الكتالوني لتعزيز صدارته والابتعاد عن أتلتيكو مدريد.

أتلتيكو مدريد يحتل المركز الثاني بنفس رصيد النقاط (38 نقطة)، محققًا 11 انتصارًا، 5 تعادلات، وهزيمة واحدة. يطمح الروخي بلانكوس لتحقيق الفوز وانتزاع الصدارة من برشلونة.

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، ستيفان سافيتش، ماريو هيرموسو، رينيلدو ماندافا.

خط الوسط: كوكي، رودريغو دي بول، ساؤول نيغيز.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، ألفارو موراتا، يانيك كاراسكو.

تعد هذه المواجهة قمة الجولة، حيث يتنافس الفريقان على صدارة الدوري، الفوز سيمنح أحدهما الأفضلية في السباق نحو اللقب، بينما قد يؤدي التعادل إلى استمرار الصراع القوي بينهما.

من المتوقع أن تشهد المباراة تنافسًا شديدًا بين الفريقين، نظرًا لأهمية النقاط الثلاث في تحديد ملامح الصدارة، يعتمد برشلونة على قوته الهجومية بقيادة ليفاندوفسكي، بينما يتميز أتلتيكو بتنظيمه الدفاعي وصلابة خط وسطه.

تعد هذه المباراة فرصة لعشاق كرة القدم للاستمتاع بمواجهة من العيار الثقيل بين اثنين من أكبر الأندية الإسبانية، في سباق محموم نحو لقب الدوري.