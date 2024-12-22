سارع بالتسجيل.. موعد برنامج تكافل الطلاب 1446 هـ وخطوات التقديم بالتفصيل

يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عن كيفية التسجيل في برنامج تكافل الطلاب 1446، وهو أحد البرامج الداعمة التي أطلقتها مؤسسة تكافل الخيرية في المملكة العربية السعودية، يهدف البرنامج إلى تقديم دعم مادي وتعليمي للطلاب والطالبات من الأسر ذات الدخل المحدود، بهدف تخفيف الأعباء المالية ومساعدتهم على الاستمرار في التعليم دون عقبات.

كيفية التسجيل في برنامج تكافل الطلاب 1446

يتميز برنامج تكافل بسهولة عملية التسجيل الإلكترونية، مما يتيح للطلاب المؤهلين فرصة الحصول على الدعم بكل يسر، يمكن اتباع الخطوات التالية للتسجيل:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمؤسسة تكافل الخيرية. اختيار خيار “تسجيل طالب جديد” من القائمة الرئيسية. تعبئة البيانات الأساسية المطلوبة، مثل الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية، ورقم الهاتف المحمول. استكمال البيانات المتعلقة بالمدرسة التي يدرس فيها الطالب. إدخال رمز التحقق الذي يتم إرساله إلى الهاتف المحمول المسجل. الضغط على زر التسجيل وإرسال الطلب.

بعد الانتهاء من الخطوات تقوم المؤسسة بمراجعة الطلبات وإرسالها إلى المدارس المختصة لتحديد الطلاب المؤهلين للحصول على الدعم.

مواعيد التسجيل في برنامج تكافل الطلاب 1446

أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية بالتعاون مع وزارة التعليم أن التسجيل في برنامج تكافل الطلاب للعام 1446 يبدأ يوم الأحد 8 ديسمبر 2024 ويستمر حتى يوم الخميس 26 ديسمبر 2024، وخلال هذه الفترة يمكن لجميع الطلاب المستوفين للشروط تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني.

الشروط المطلوبة للتسجيل في برنامج تكافل الطلاب 1446

تم تحديد مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لضمان وصول الدعم للمستحقين، وهي كالتالي: