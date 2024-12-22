نَنْشُر جداول 3 اعدادي .. جدول امتحانات الترم الاول الصف الثالث الاعدادي 2025 الشهادة الاعدادية في بعض المحافظات

جدول امتحانات الترم الاول الصف الثالث الاعدادي 2025 أعلنت عنه مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، وكذلك تم الإعلان عن جدول الشهادة الاعدادية الترم الاول في بعض المحافظات الأخرى، وذلك لتمكين الطلاب من تكثيف مراجعتهم للدروس من والاستعداد للاختبارات، كما تقوم الجهات المعنية بالاستعداد لتأمين الامتحانات وتوفير بيئة مناسبة للطلاب، نظرًا لأهمية هذه المرحلة الدراسية التي تعد آخر مرحلة من مراحل التعليم الأساسي، ويحدد المجموع الذي يحصل عليه الطالب إمكانيته الالتحاق بالتعليم الثانوي أو الفني أو التمريض.

جدول امتحانات الترم الاول الصف الثالث الاعدادي 2025

أوضح السيد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية جدول امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية 2025، الذي سيتم تطبيقه على جميع المراكز والقرى التابعة للمحافظة، حيث سيبدأ الطلاب اختباراتهم في يوم 18 يناير القادم، وتنتهي الامتحانات في يوم 23 يناير، ومنذ أن تم الإعلان عن هذا الجدول بدأ الطلاب في تكثيف جهودهم في الاستذكار والمراجعة للحصول على مجموع عالي يضمن لهم الالتحاق في المسار التعليمي الذي يرغبون فيه سواء في التعليم الثانوي أو الفني أو غيره.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2025

تم الإعلان عن تفاصيل جدول امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي 2025، وقد تم اعتماده من قبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وتم إعلانه في المدارس والإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، وقد تم تحديد أيام الامتحانات كالتالي:

يوم السبت الموافق 18 يناير: اختبار اللغة العربية والخط والإملاء.

يوم الاثنين الموافق 20 يناير: اختبار اللغة الأجنبية، واختبار مادة الجبر والإحصاء.

يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير: اختبار مادة الدراسات الاجتماعية، واختبار مادة التربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 22 يناير: اختبار مادة الهندسة، واختبار مادة التربية الدينية.

يوم الخميس 23 يناير: اختبار مادة العلوم، واختبار مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وبذلك ينهي الطلاب اختباراتهم وتبدأ إجازة نصف العام، التي تستمر لمدة أسبوعين تقريبًا، بعد ذلك يستأنف الطلاب دراستهم في الترم الثاني.

هناك بعض المحافظات التي تم نشر جدول الامتحانات الخاص بها، حيث من المفترض أن يتم أداء الاختبارات بدايه من اليوم الثامن عشر من شهر يناير وحتى اليوم الثالث والعشرين من هذا الشهر، بحيث تبدا اجازه نصف العام الدراسي يوم 24 يناير على أن تستمر حتى يوم 6 من شهر فبراير المقبل.