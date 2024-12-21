آخر اخبار رواتب المتقاعدين شهر يناير العراق 2025 .. موعد صرفها وحقيقة وجود زيادة في الدفعة الجديدة

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين شهر يناير العراق 2025 من أبرز الموضوعات التي يبحث عنها المواطنون، خاصة بعد تداول العديد من الأخبار حول وجود زيادة في الرواتب، وفي الفقرات التالية نوضح لكم بيان الوزارة بخصوص هذه الأخبار، كما نقدم لكم موعد نزول الراتب وكيفية الاستعلام عنه.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر يناير العراق 2025

قامت وزارة المالية بتحديد يوم ثابت لصرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2025، حيث يتم صرفها في اليوم الأول من كل شهر ميلادي دون تقديم أو تأخير، إلا إذا صادف ذلك اليوم لعطلة رسمية في العراق، وبالنسبة لراتب يناير فسيتم صرفه يوم الأربعاء الموافق 1 يناير.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق 2025

ومن الجدير بالذكر أن هناك الكثير من الشائعات المنتشرة حول وجود زيادة في رواتب المتقاعدين سيتم تطبيقها بدءًا من شهر يناير، ويتساءل المواطنون عن صحة هذه الأخبار لهذا قامت وزارة المالية في بيان رسمي بنفي هذه الشائعات، وأوضحت أن الزيادة الأخيرة تم تطبيقها منذ أشهر قليلة كما دعت الوزارة المواطنين إلى عدم ترديد أي شائعات أو أخبار غير رسمية، كما دعت المواطنين إلى الاستعلام عن رواتبهم من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2025

بعد أن وضحنا موعد نزول الرواتب ، يجب الإشارة إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة المالية الذي تم تخصيصه للاستعلام عن الرواتب، وفي السطور التالية نوضح لكم الرابط والخطوات: