عروض كارفور رأس السنة 2025.. خصومات جبارة تصل إلى 50% على جميع السلع

عروض كارفور رأس السنة 2025 يبحث عنها الكثير من المواطنين والأشخاص بمختلف المحافظات، حتى أن هذه العروض تشمل جميع الفروع الخاصة بكارفور، وتشمل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمنتجات الغذائية، فيما يمكنك معرفة بعض أسعار السلع في السطور التالية.

عروض كارفور رأس السنة 2025

من أبرز عروض كارفور رأس السنة 2025 التي توجد في جميع الفروع المختلفة على مستوى الجمهورية، وفقًا لما يلي:-

يصل سعر الزجاجة الخاصة بـ زيت سندباد إلى 37 جنيه بدلاً من 74 جنيه.

فيما أن سعر الدقيق يسجل نحو 21 جنيه للكيلو الواحد بدلاً 44 جنيه.

كما أن سعر علبة الجبنه كيري مربعات حجم 12 قطعة سجلت نحو 91.95 جنيه.

وسجل سعر كيلو البطاطس نحو 12.95 جنيه للكيلو الواحد بخصم يبلغ نحو 35%.

وبلغ سعر كيلو لبن نيدو نحو 280 جنهي بعد أنا كانت بـ 348.45 جنيه بخصم يبلغ 20%.

عروض كارفور رأس السنة 2025 على الأجهزة

وجاءت عروض كارفور رأس السنة 2025 على مختلف الأجهزة المنزلية، حيث إن جميع العروض التي تشمل خصومات تصل إلى 50% تستمر إلى يوم 15 يناير 2024 بحيث يتحصل عليها جميع المواطنين وذلك بمختلف فروع كارفور المتواجد على مستوى الجمهورية، وفقًا للأتي:-