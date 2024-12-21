موقع الوزارة .. رابط نتائج مسابقات التوظيف بالجزائر 2025 بالرقم السري من وزارة التربية الوطنية

رابط نتائج مسابقات التوظيف بالجزائر 2025 يتساءل الكثيرون عنه ولهذا أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية، حيث أعلنت الوزارة عن الحاجة لشغل بعض الوظائف والدرجات، ومن أبرزها مشرف تربوي، ومستشار للتوجيه والإرشاد، ونائب محاسب، ومساعد رئيسي بالمختبر، بالإضافة إلى العديد من الوظائف الأخرى، وسيتم الإعلان عن هذه الوظائف من خلال منصة إلكترونية مخصصة، كما سيتم نشر قوائم الناجحين في المديريات التربية في جميع أنحاء البلاد، وفي الفقرات التالية نوضح لكم رابط وخطوات الاستعلام والمزيد من التفاصيل.

رابط نتائج مسابقات التوظيف بالجزائر 2025

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن رابط نتائج مسابقات التوظيف بالجزائر لعام 2025 لتسهيل عملية الاستعلام عن النتيجة للمترشحين، وللاستعلام يمكنكم اتباع هذه الخطوات:

في البداية، قم بالذهاب إلى رابط بوابة التوظيف التابعة لوزارة التربية الوطنية. قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر. بعد ذلك حدد مسابقة التوظيف الوطنية الخارجية. انتقل إلى صفحة النتائج، وفي حال ظهور النتيجة ستظهر على الفور. في حال النجاح، سيتم عرض كلمة ناجح دون عرض المعدل والدرجات، ولهذا يجب على الناجحين متابعة استدعاء المقابلة الشخصية للتعرف على تاريخ ومكان المقابلة الشخصية. أما في حال عدم النجاح، ستظهر رسالة تتمنى لهم التوفيق في المرة القادمة.

الرتب الوظيفية المطلوبة بمسابقة التوظيف

بعد أن وضحنا رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج مسابقة التوظيف بالجزائر 2025، يجب أن نشير إلى الوظائف الشاغرة المطلوبة والمهام الموكلة إليها طبقًا لإعلان وزارة التربية الوطنية الجزائرية، وهي كالتالي: