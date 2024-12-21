“barcelona vs atlético madrid“ متــابعـــة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد اليوم على قناة بين سبورت.. مــاتــش جــامــد لا تضيعــه

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإسبانية اليوم السبت، 21 ديسمبر 2024، إلى ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي” في مدينة برشلونة، حيث ستقام مباراة مرتقبة تجمع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في إطار الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

تكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة في صراع الصدارة بين الفريقين:

برشلونة يحتل المركز الأول برصيد 38 نقطة ويسعى لتعزيز موقعه في الصدارة والابتعاد عن أتلتيكو مدريد.

أتلتيكو مدريد يأتي في المركز الثاني بنفس رصيد النقاط (38 نقطة)، لكنه يتأخر بفارق الأهداف، ما يجعل الفوز فرصة ذهبية للانقضاض على القمة.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

من المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 08:00 مساءً بتوقيت غرينتش.

القنوات الناقلة للمباراة

ستنقل المباراة عبر عدة قنوات رياضية عالمية، وفي مقدمتها قناة beIN Sports التي تمتلك حقوق بث الدوري الإسباني في المنطقة العربية.

تردد قناة beIN Sports HD 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013 (أفقي).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة beIN Sports HD 1 سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: 11547 (رأسي).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

التشكيل المتوقع لبرشلونة

حراسة المرمى: إيناكي بينا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيغو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس.

أبرز المواجهات السابقة بين الفريقين

يتمتع الفريقان بتاريخ طويل من المنافسات المثيرة. في الموسم الماضي، انتهت مباراة الذهاب بفوز برشلونة بنتيجة 1-0، بينما انتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي، يذكر أن أتلتيكو مدريد يقدم أداءً قويًا في الموسم الحالي تحت قيادة مدربه دييغو سيميوني، في حين يحاول تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، قيادة فريقه للحفاظ على اللقب.

تعتبر هذه المواجهة قمة تكتيكية بين اثنين من أفضل مدربي الدوري الإسباني، برشلونة سيعتمد على قوته الهجومية بقيادة ليفاندوفسكي وسرعة رافينيا، بينما يتميز أتلتيكو بتنظيمه الدفاعي وصلابة لاعبيه مثل جريزمان وموراتا، المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات، ومن المتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والندية.