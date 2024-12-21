“مــاتــش البــرســا“ تـــابــع مباراة برشلونة واتليتكو مدريد اليوم الدوري الأسباني على تــردد قناة beIN SPORTS 1 HD

في إطار الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025 يستضيف نادي برشلونة فريق أتلتيكو مدريد اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي”، في المباراة التي ينتظرها الكثير من محبي وعاشقي كرة القدم في كل مكان حول العالم.

مباراة برشلونة واتليتكو مدريد

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

موقف الفريقين في الدوري

برشلونة يتصدر جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، جمعها من 12 انتصارًا، تعادلين و4 هزائم، يسعى الفريق الكتالوني لتعزيز صدارته والابتعاد عن أقرب منافسيه.

أتلتيكو مدريد يحتل المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط (38 نقطة)، محققًا 11 انتصارًا، 5 تعادلات، وهزيمة واحدة، يطمح الروخي بلانكوس لتحقيق الفوز وانتزاع الصدارة من برشلونة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واتليتكو مدريد

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

مباراة برشلونة واتليتكو اليوم

تعد هذه المواجهة قمة الجولة، حيث يتنافس الفريقان على صدارة الدوري، الفوز سيمنح أحدهما الأفضلية في السباق نحو اللقب، بينما قد يؤدي التعادل إلى استمرار الصراع المحتدم بينهما.

تشكيلة برشلونة المتوقعة

حراسة المرمى: إيناكي بينا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، فيرمين لوبيز، بيدري.

خط الهجوم: رافينيا دياز، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، ستيفان سافيتش، ماريو هيرموسو، رينيلدو ماندافا.

خط الوسط: كوكي، رودريغو دي بول، ساؤول نيغيز.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، ألفارو موراتا، يانيك كاراسكو.

تتميز لقاءات برشلونة وأتلتيكو مدريد بالقوة والإثارة، في الموسم الماضي انتهت مباراة الذهاب بفوز برشلونة، بينما حسم التعادل مواجهة الإياب، ومن المتوقع أن تشهد المباراة تنافسًا شديدًا بين الفريقين نظرًا لأهمية النقاط الثلاث في تحديد ملامح الصدارة، يعتمد برشلونة على قوته الهجومية بقيادة ليفاندوفسكي، بينما يتميز أتلتيكو بتنظيمه الدفاعي وصلابة خط وسطه.