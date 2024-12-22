استقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 واستمتع بمتابعة أروع البرامج الوثائقية والثقافية

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي تحظى بشعبية كبيرة بين عشاق البرامج الوثائقية والثقافية في الوطن العربي، ومع اقتراب العام الجديد أعلنت القناة عن تحديث تردداتها على الأقمار الصناعية المختلفة لضمان جودة أفضل وتجربة ممتعة بدون انقطاع أو تشويش.

لماذا قناة ناشيونال جيوغرافيك؟

منذ انطلاقها في عام 2009 تمكنت قناة ناشيونال جيوغرافيك من تحقيق نجاحات كبيرة وجذب ملايين المشاهدين في العالم العربي، حيث تقدم القناة محتوى فريدًا ومتنوعًا يتناول مواضيع علمية وثقافية وتاريخية، بالإضافة إلى برامج استكشافية وأفلام وثائقية مميزة ما يجعلها وجهة أساسية لمحبي المعرفة والاكتشاف.

الترددات الجديدة للقناة

قامت القناة بتحديث تردداتها لتحسين جودة البث والوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين. إليك تفاصيل الترددات الجديدة:

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11804

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11411

معدل الترميز: 30000

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

كيفية ضبط التردد الجديد على جهاز الاستقبال

لتثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهازك بسهولة، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر “القائمة” أو “الإعدادات” في جهاز التحكم عن بعد.

اختر إعدادات القنوات من القائمة الظاهرة.

أدخل كلمة المرور إذا طُلب منك ذلك.

انتقل إلى الإعدادات المتقدمة.

حدد القمر الصناعي المناسب (عرب سات أو نايل سات).

أدخل التردد الجديد مع تفاصيل الترميز والاستقطاب.

اضغط على زر “بحث” لبدء عملية البحث عن القناة.

بعد اكتمال البحث احفظ القناة في القائمة واستمتع بمشاهدتها.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تقدم القناة مجموعة واسعة من البرامج المميزة، مثل استكشاف الحياة البرية، ومغامرات السفر، والأحداث التاريخية، والابتكارات التكنولوجية، ما يجعلها خيارًا مفضلًا للباحثين عن المعرفة والتسلية في آنٍ واحد.