رحلتك نحو الفوز بـ 100 ألف ريال سعودي.. كيفية الاشتراك في مسابقة يزيد الراجحي والشروط المطلوبة

تعد مسابقة يزيد الراجحي واحدة من أبرز الفعاليات التفاعلية في المملكة العربية السعودية، حيث تجذب آلاف المشاركين بفضل جوائزها القيمة التي تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، وتتميز المسابقة بمصداقيتها وشفافيتها ما جعلها تحظى بثقة الجمهور على مدار السنوات الماضية، فإذا كنت ترغب في الانضمام والمنافسة على هذه الجوائز، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول شروط الاشتراك وخطوات التقديم.

لماذا تختار مسابقة يزيد الراجحي؟

تتمتع المسابقة بشعبية واسعة بسبب الجوائز النقدية الكبيرة التي تقدمها إلى جانب مشاركات يزيد الراجحي نفسه في تقديم بعض الجوائز، تعتمد آلية الفوز على الإجابة الصحيحة عن الأسئلة المطروحة، مما يحفز المشاركين على التفاعل والتركيز لتعزيز فرصهم بالفوز.

الشروط الأساسية للاشتراك في المسابقة

لضمان تأهلك للاشتراك في المسابقة يجب الالتزام بالشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاملاً لها.

امتلاك حساب بنكي نشط في أحد البنوك المعتمدة بالمملكة.

الالتزام بجميع قواعد ولوائح المسابقة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

طريقة التسجيل في المسابقة

للانضمام إلى المسابقة يمكنك اتباع هذه الخطوات البسيطة:

قم بتنزيل تطبيق “سناب شات” على هاتفك.

سجل الدخول باستخدام حسابك الشخصي.

ابحث عن الصفحة الرسمية للمسابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تابع الأسئلة اليومية وأجب عليها بشكل صحيح.

أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة لإكمال التسجيل.

انتظر إعلان النتائج لمعرفة ما إذا كنت من الفائزين.

كيفية التواصل مع يزيد الراجحي لطلب المساعدة

في حال رغبتك في تقديم طلب دعم أو منحة مالية، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لمؤسسة الراجحي الخيرية، بعد تسجيل الدخول اختر الخدمة المطلوبة، واملأ النموذج الإلكتروني بالمعلومات اللازمة، ثم أرسل الطلب، ستتم مراجعته من قبل اللجان المختصة خلال ثلاثة أيام عمل فقط.