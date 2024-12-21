مباراة الكويت وعمان في كأس الخليج 2024.. ماتش جامد اعرف النتيجة

من المتوقع أن يتم إقامة مباراة الكويت وعمان اليوم في افتتاح بطولة كأس الخليج التي يشارك فيها ثمانية منتخبات خليجية، ويعد منتخب الكويت هو أكثر المنتخبات فوزا بعدها البطولة، تستضيف دولة الكويت البطولة رقم 26 من بطولة كأس الخليج، وإليكم أهم المعلومات التي تدور حول المباراة الافتتاحية في السطور التالية.

مباراة الكويت وعمان

من المتوقع أن يتم إقامة مباراة الكويت وعمان في افتتاح بطولة كأس الخليج التي يشارك بها حوالي 8 منتخبات خليجية، ومن المقرر أن تكون المباراة على النحو التالي:

من المقرر أن يتم إقامة مباراة الكويت وعمان في بطولة كأس الخليج في يوم السبت الموافق 21 ديسمبر لعام 2024 وتعتبر هذه هي المباراة الافتتاحية في البطولة.

تقام البطولة على ملعب جابر الأحمد في دولة الكويت مستضيف البطولة

أما عن موعد المباراة فإنه من المقرر أن يتم إقامتها في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والكويت، التاسعة بتوقيت عمان.

وتقوم قناة الكأس وقنوات الكويت الرياضية، بنقل مباريات بطولة كأس الخليج ومن ضمنها المباريات الافتتاحية.

تشكيل منتخب الكويت

بعد أن وضحنا لكم موعد مباراة الكويت وعمان نوضح لكم تشكيل منتخب الكويت وهو مستضيف البطولة رقم 26 من كأس الخليج والتي تبدأ من يوم 21 ديسمبر وتستمر حتى 3 يناير لعام 2025، وإليكم تشكيل المنتخب والذبح جاء على النحو التالي:

في حراسة المرمى: خالد الرشيدي

في خط الدفاع: مشاري غنام – خالد إبراهيم – حسن حمدان – سامي الصانع.

في خط الوسط: محمد دحام – سلطان العنزي – أحمد الظفيري – عيد الرشيدي

في خط الهجوم: سلمان العوضي – يوسف ناصر.

نتمنى لكم مشاهدة ممتعة في المباراة التي تجمع بين فريقين قويين من فرق دول الخليج.

انتهت المباراة بالتعادل 1:1 لكلا الفريقين.