هنــا»» رابط Bank of Khartoom فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين للمغتربين داخل وخارج السودان.. افتح من الموقع الرسمي Online

إن خطوة فتح حساب بنك الخرطوم إلكترونيا تعد نقلة نوعية نحو تسهيل جميع الخدمات المصرفية التي يحتاج لها أبناء السودان، لا سيما أن هذه الخدمة تتيح للعملاء فرصة إدارة أموالهم عن بعد بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة الإلكترونية سوف تساعد في تقليل الذهاب بشكل رسمي إلى البنوك مما يعكس التزام بنك السودان المركزي بتطوير خدماته المالية بما يواكب التحول التكنولوجي، لذلك قررنا وضع التفاصيل الخاصة بفتح هذا الحساب وكذلك شروط فتحه.

فتح الحساب البنكي في الخرطوم

يتلهف الكثير لمعرفة تفاصيل أكثر حول الشروط والضوابط الموضوعة الواجب قراءتها قبل فتح حساب بنك الخرطوم، حيث يتطلب فتح حساب في بنك السودان المركزي الالتزام بمجموعة من الضوابط التي تنظم العملية عملية التسجيل، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم مواطنًا سودانيًا، أي غير مسموح لغير السودانيين.

شرط أساسي أن يتم تقديم بطاقة هوية وطنية أو جواز سفر ساري المفعول.

لا بد من إيداع مبلغ لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني عند فتح الحساب، كونها خطوة لا يمكن التغافل عنها.

لا بد من التركيز أثناء تعبئة كافة الحقول المطلوبة في استمارة التسجيل.

ضرورة تسديد الرسوم المقررة لإتمام عملية فتح الحساب، كونها هي بوابة العبور للخدمات البنكية.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم

شهدت الساحة السودانية تساؤلات متزايدة حول ما تم تداوله من أخبار تفيد بأنه يمكن للمواطن السوداني فتح حساب بنك الخرطوم إلكترونيا دون الذهاب إلى الفرع، حيث أصبح هذا الموضوع محط اهتمام العديد من المواطنين الذين يبحثون عن طريقة سهلة مباشرة للاستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة من هذا البنك العملاق الذي له التاريخ مشرف.

ومن هنا فقد أعلن بنك السودان المركزي عن إمكانية فتح حساب بنكي في بنك السودان المركزي عبر الأنترنت بطريقة بسيطة وسريعة مقارنة بالإجراءات العادية، على أن تتطلب هذه العملية تنفيذ بضع خطوات منها: