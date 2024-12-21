ابني لولادك.. انخفاض سعر الحديد اليوم السبت وطن الأسمنت بكام

شهد سعر الحديد حالة من التراجع الطفيف في نهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، فيما استقر سعر الأسمنت للطن الواحد داخل المحاجر، نظير أن هذه الأسعار يتم تحديثها على مدار اليوم، بالإضافة إلى معرفة سعر الطن الواحد في الوقت الحالي، وسنتعرف معًا على أخر تحديث لسعر الطن في السطور التالية.

سعر الحديد اليوم السبت

وفقًا لأخر تحديثات تتم على أسعار الحديد داخل المحاجر، فإنها جاءت كما على النحو الأتي:-

وصل سعر الحديد الاستثماري إلى 36 ألف و685 جنيهًا بتراجع 1363 جنيهًا للطن الواحد.

فيما تراجع سعر الطن الواحد بـ 493 جنيه أي سجل حديد عز نحو 39 ألف و265 جنيهًا للطن.

كذلك فإن سعر الحديد السويس بلغ نحو 39 ألف جنيه للطن الواحد.

ناهيك عن وصول سعر طن الحديد المراكبي لـ 41 ألف جنيه.

بالإضافة إلى أن حديد بشاي سجل نحو 41 ألف جنيه للطن الواحد.

فيما أن سعر حديد العشري بلغ نحو 37 ألف و500 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم

وجاءت أخر تحديث لسعر طن الأسمنت اليوم السبت الموافق 21 من شهر ديسمبر، وفقًا لما نص على النحو التالي:-