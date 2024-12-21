“مــاتــش الجــانــرز“ تـــابــع مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس الآن الدوري الإنجليزي على قناة بين سبورت.. لا تفـــوت المتعــة

في إطار الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، يحل نادي أرسنال ضيفًا على كريستال بالاس اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 في مباراة تقام على ملعب “سيلهرست بارك” في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس

أرسنال يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، ويسعى لتقليص الفارق مع ليفربول المتصدر، حيث يتأخر عنه بـ6 نقاط، الفريق يطمح للعودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين في آخر جولتين، ويأمل في تمديد مسيرته الخالية من الهزائم إلى 10 مباريات.

كريستال بالاس يقع في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، ويهدف لتعزيز موقعه في منتصف الجدول والابتعاد عن مناطق الخطر، حيث لا يفصله عن منطقة الهبوط سوى 4 نقاط، الفريق يعاني من صعوبة في تحقيق نتائج إيجابية على ملعبه إذ فاز مرة واحدة فقط هذا الموسم في الدوري وكان ذلك فوزًا تاريخيًا على توتنهام.

التشكيل المتوقع لأرسنال

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: جورين تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالهايس، مايلز لويس سكلي.

خط الوسط: توماس بارتي، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل جيسوس، جابرييل مارتينيلي.

يذكر أن أرسنال وكريستال بالاس تقابلا مؤخرًا في كأس الرابطة الإنجليزية، حيث انتهت المباراة بفوز أرسنال بنتيجة 3-2، مما يمنح الفريق دفعة معنوية قبل مواجهة اليوم.

القنوات الناقلة مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس

ستنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

يسعى أرسنال لتحقيق الفوز والاقتراب أكثر من صدارة الدوري، بينما يأمل كريستال بالاس في استغلال عامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في تحسين موقعه في جدول الترتيب.