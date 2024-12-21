تردد قناة الرابعة العراقية hd لمتــابعة مباراة الكويت وعمان في كأس خليجي 26.. بجــودة عالية لا تنقطع

يبحث عدد كبير من الجماهير في العالم العربي عن تردد قناة الرابعة العراقية وذلك لمتابعة كأس الخليج العربي خليجي 26 والذي تستضيفه دولة الكويت، وتقدم قناة الرابعة العراقية تغطية شاملة لجميع المباريات بالبطولة وجميع الفعاليات من أخبار واستديوهات تحليل للمباريات واللقاءات الصحفية مع اللاعبين والمدربين، ولذلك هناك إقبال كبير من مشجعي الكرة لمتابعة كأس خليجي 26 عبر القناة، ونستعرض معكم خلال سطور المقال كيفية ضبط تردد القناة والاستمتاع بمشاهدة البطولة.

تردد قناة الرابعة العراقية الناقلة لمباريات خليجي 26

تتميز القناة بنقلها أهم الأحداث الرياضية بشكل حصري وجودة عالية دون انقطاع، ولعل أبرز البطولات في منطقة الخليج هي كأس خليجي 26 والذي يقام مساء اليوم السبت 21 ديسمبر في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت السعودية بين الكويت وعمان على أرضية استاد جابر الأحمد الدولي، وتعتبر قناة الرابعة العراقية أحد القنوات الناقلة للبطولة بصورة مباشرة وحصرية، وتقدم أيضا تحليلا فنيا شاملا للمباريات عبر مجموعة ضخمة من نخبة المحللين بالعالم العربي، بالاضافة إلى تغطية جميع الأخبار المتعلقة بالمنتخبات واللاعبين، كما تضم القناة قائمة من أفضل المعلقين لإضفاء جو من الحماس والإثارة أثناء المباريات.

تردد قناة الرابعة العراقية على النايل سآت

يمكن الاستمتاع بكافة مباريات كأس خليجي 26 من خلال ضبط تردد قناة الرابعة العراقية على القمر الصناعي النايل سآت عبر التردد التالي:

التردد: 11678.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

كما يمكن ضبط تردد القناة عبر القمر الصناعي العرب سآت من خلال هذا التردد:

التردد: 11747.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة الرابعة العراقية

لضمان استقبال تردد قناة الرابعة العراقية بسهولة على جهاز الاستقبال يمكن اتباع الخطوات الاتية: