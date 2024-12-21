متى يعرض مسلسل فقرة الساحر؟ وما القنوات أو المنصات الناقلة له

يتصدر مسلسل فقرة الساحر محركات البحث منذ عرض أولى حلقاته، حيث جذب انتباه المشاهدين في مصر والوطن العربي بفضل قصته المثيرة وأداء أبطاله المميز يبحث الكثيرون عن موعد عرض مسلسل فقرة الساحر والقنوات أو المنصات التي تقوم بنقله، ولمعرفة المزيد عن الأحداث المشوقة ومتى يعرض مسلسل فقرة الساحر المنتظر تابعوا هذا المقال.

متى يعرض مسلسل فقرة الساحر؟

انطلق عرض مسلسل فقرة الساحر في 19 ديسمبر 2024 عبر منصة البث الرقمي “يانغو بلاي” (Yango Play)، حيث يتم بث حلقة جديدة كل أسبوع.

موعد عرض مسلسل فقرة الساحر

كل يوم خميس الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة.

الحلقات متاحة للمشتركين فور عرضها على المنصة، مما يمنح المشاهدين مرونة في اختيار وقت المشاهدة.

ما القنوات أو المنصات الناقلة لمسلسل فقرة الساحر؟

المسلسل يعرض حاليا حصريا على منصة “يانغو بلاي”، وهي منصة رقمية تقدم مجموعة من الأعمال الدرامية المميزة ويمكن الاشتراك في المنصة للاستمتاع بمشاهدة الحلقات بشكل حصري، مع جودة عرض مميزة وتجربة مشاهدة مريحة.

ما قصة مسلسل فقرة الساحر؟

تدور أحداث مسلسل فقرة الساحر في إطار من الغموض والتشويق، حيث تجمع القصة بين ثلاثة أصدقاء من خلفيات اجتماعية مختلفة جمعتهم منطقة المعادي منذ طفولتهم حيث يشكل الأصدقاء عصابة صغيرة نظرًا لمهاراتهم المتنوعة، وينطلقون في عمليات نصب تضعهم في سلسلة من المشكلات المعقدة حيث ان القصة تحمل عناصر درامية نفسية مشوقة تمزج بين الجوانب الاجتماعية والتشويق البوليسي، ما يجعل المسلسل مختلف عن أي عمل مشابه.

من هم أبطال مسلسل فقرة الساحر؟

يجمع المسلسل نخبة من النجوم البارزين، منها أسماء جلال تقدم أداء استثنائي بشخصية غامضة وجذابة وطه دسوقي يبرع في مزج الكوميديا بالدراما بشكل متقن وعلي قاسم يثري القصة بتمثيل قوي وشخصية ذات أبعاد درامية عميقة والمسلسل من تأليف إياد صالح، وإخراج تامر محسن، المعروف بأعماله الدرامية التي تتميز بالجودة الفنية العالية.

ما هي كواليس مسلسل فقرة الساحر؟

كشف المنتج طارق الجنايني أن العمل على المسلسل كان حلم تحقق بعد سنوات، حيث أبدى المخرج تامر محسن اهتمام كبير بجعل كل تفاصيل الإنتاج تضاهي الأعمال السينمائية والتحديات الكبيرة التي واجهها فريق العمل أثناء التصوير جعلت النتيجة النهائية تجربة بصرية ودرامية فريدة.