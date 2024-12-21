خليجي 26.. من هو معلق مباراة قطر والإمارات بطولة كأس الخليج العربي 26؟ وموعد انطلاق الجولة الأولى والملعب المستضيف

يبحث عشاق وجماهير البطولات الخليجية حول العالم عن معلق مباراة قطر والإمارات بطولة خليجي 26 المقرر انطلاقها بعد قليل، حيث تستضيف دولة الكويت تلك البطولة كاملة من خلال ملعب جابر مبارك الحمد الصباح وملعب جابر الأحمد الدولي، لاسيما أن تلك البطولة تنطلق بمشاركة ثمانية من المنتخبات، وسوف تشهد الجولة الأولى لقاء منتخب الكويت مع عمان ثم لقاء منتخب قطر مع منتخب الإمارات، لذا ومن خلال المقال التالي نوضح هوية المعلق والقنوات الناقلة.

معلق مباراة قطر والإمارات قناة SSC الرياضية السعودية

أسندت قناة SSC الرياضية السعودية مهمة التعليق الصوتي إلى المعلق فهد العتيبي والمعلق حماده العنزي للاستمتاع بتعليقات ممتعة للجماهير، ويمكن استقبال القناة من خلال التردد التالي:

اسم القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 12418.

اتجاه الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معلق مباراة قطر والإمارات قناة عمان الرياضية

أسندت قناة عمان الرياضية مهمة التعليق الصوتي إلى المعلق شبيب الجاسمي وذلك خلال لقاء الجولة الأولى بين قطر والإمارات، ولتثبيت القناة يتم استخدام بيانات الاستقبال التالية:

تردد القناة:12111.

معامل تصحيح الخطأ:¾.

اتجاه الاستقطاب: عمودي -رأسي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي:نايل سات.

معلق مباراة قطر والإمارات قناة الشارقة الرياضية

تم توجيه مهمه التعليق الصوتي للمباراة إلى المعلق عبد الحميد الجاسمي، ويمكن تثبيت القناة من خلال التردد التالي:

تردد القناة:11012.

معامل تصحيح الخطأ:¾.

اتجاه الاستقطاب: عمودي -رأسي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي:نايل سات.

موعد مباراة قطر والإمارات بطولة خليجي 26

تنطلق مباراة قطر والإمارات الجولة الأولى على أرض ملعب جابر مبارك الحمد الصباح في المواعيد التالية: